El FC Barcelona busca seguir con su impresionante racha de resultados en un emocionante derbi contra el RCD Espanyol. Un partido que, más allá de los tres puntos, representa el dominio de la ciudad y tiene gran peso emocional para ambos equipos. La tensión es palpable en el ambiente, y tanto Hansi Flick como Manolo González han decidido no dejar nada al azar, alineando a sus mejores jugadores en el once titular.

El derbi de esta tarde llega marcado por lo sucedido en Valencia. Montjuic ha guardado un emotivo minuto de silencio antes de que el balón echase a rodar, pero tras el pitido inicial la afición culé se ha volcado con su equipo. Nada más empezar, Raphinha ya ha dado muestras de su talento, así como Lamine Yamal, que llega en un momento alucinante.

En este sentido, Hansi Flick ha optado por mantener un equipo bastante estable, realizando tan solo 2 cambios respecto al Clásico contra el Madrid. De hecho, solo Héctor Fort en lugar de Koundé, y Dani Olmo por Fermín, han tenido oportunides para demostrar. Tal decisión indica la intención de Flick de no relajarse lo más mínimo: no hará cambios si no es necesario y, de momento, no lo es.

Se lo dice a Hansi Flick antes de jugar con el RCD Espanyol: "Me voy, adiós Barça"

Sin embargo, la falta de rotaciones de Hansi Flick también ha traído consigo algunas repercusiones negativas. Una de las más notables es la insatisfacción de Pablo Torre. El cántabro, tras ser nuevamente relegado a la suplencia, ha expresado su descontento con su situación actual: "Me voy".

A pesar de haber demostrado su calidad en los partidos que ha jugado, para Hansi Flick, Pablo Torre parece ser el último en la fila. Su rol es de claro suplente y no parece que vaya a cambiar próximamente, pues el nivel de Pedri, Casadó, Olmo y la vuelta de De Jong y Gavi lo complican.

Primera oferta por Pablo Torre

Ante esta situación, Pablo Torre ha tomado la decisión de pedir su salida en el próximo mercado de enero. Al parecer, el Betis ha mostrado interés en su fichaje, ofreciendo 5 millones de euros por el 50% de sus derechos. Esta propuesta podría ser una oportunidad interesante tanto para el jugador como para el club.

La salida de Pablo Torre parece ser una solución razonable para todas las partes implicadas. Con el FC Barcelona compitiendo en múltiples frentes, el cántabro necesita encontrar un lugar donde pueda desarrollarse plenamente. Por su parte, los 5 millones que pagaría el Betis ayudarían a las arcas del club.