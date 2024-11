La buena sintonía entre Flick y Deco ha sido fundamental desde el fichaje del técnico alemán por el FC Barcelona. Juntos han creado un tándem sólido basado en la comunicación constante y el entendimiento mutuo. El objetivo es claro: formar una plantilla competitiva que permita al Barça recuperar la grandeza en Europa y LaLiga.

Flick, por su parte, ha mostrado flexibilidad para adaptarse a las limitaciones y necesidades del club. Mientras que Deco ha mantenido los pies en la tierra, cumpliendo los deseos de su entrenador. Uno de esos deseos fue el fichaje de Dani Olmo, que ha demostrado ser una incorporación clave: todo marcha rodado.

Flick lo descarta, pero la respuesta de Deco es clara: "No se va ni con agua caliente"

Sin embargo, no todo es armonía, pues la dupla Flick-Deco se enfrenta ahora a un problema que promete ser un verdadero desafío: Ferran Torres. El '7' ha estado luchando por minutos en el terreno de juego y, pese a que Flick se los ha dado, no ha cumplido con las expectativas. Su salida genera consenso entre la directiva, pero parece que Ferran no está dispuesto a marcharse.

A pesar de la postura de ello, Deco ha sido claro al hablar con Flick sobre Ferran Torres: "No se va ni con agua caliente". La convicción del director deportivo sobre la permanencia del '7' es firme, y así se lo ha hecho saber al entrenador.

Ferran Torres tiene contrato hasta 2027 y no tiene ninguna intención de buscar una salida prematura. Está convencido de que el FC Barcelona es su sitio y está dispuesto a luchar por hacerse un hueco, aunque las circunstancias actuales no sean las más favorables.

Y es que, además de sus pocos minutos, actualmente Ferran Torres está lesionado y su regreso está previsto para diciembre. Ofertas tiene, como la del West Ham o la del Newcastle, pero su decisión es firme: quiere seguir en el Barça.

Esta situación pone a prueba tanto la gestión de Deco en el plano estratégico como la de Flick en el deportivo. Para el alemán, será un reto mantener la cohesión en un vestuario donde algunos jugadores sienten que no tienen el protagonismo que desean. Por su parte, Deco deberá encontrar la forma de encajar a Ferran Torres en sus planes hasta 2027.