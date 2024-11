Arrepentido de irse, Neymar Jr pide volver: Laporta responde con un fichaje confirmado

El Barça ya ha recibido una nueva llamada de Neymar Jr., delantero brasileño que todavía se arrepiente de haberse ido del club culer hace 7 años. El Barça, liderado por Joan Laporta, le ha cerrado las puertas a un Neymar que sigue sin terminar de cuajar en el Al-Hilal Saudi de la Liga profesional de Arabia. Lo curioso es que Laporta ha sido quien ha contestado a la llamada de Neymar y ha justificado el no retorno del brasileño con otro fichaje ya confirmado para el Barça.

Joan Laporta es un claro fanático de Neymar Jr., pero el presidente del Barça admite que el fichaje del brasileño ya no tendría ningún tipo de sentido, especialmente con Hansi Flick. El entrenador alemán valora la disciplina y el trabajo colectivo, algo que Laporta sabe que Neymar no respetará ni ahora ni nunca. Neymar sigue trabajando en un nuevo destino y, según ha podido confirmar 'e-Notícies', su objetivo ahora pasa por fichar por el Santos tras el no definitivo del Barça de Laporta.

De hecho, Joan Laporta ha sido quien ha contestado a la llamada de Neymar, que sigue muy arrepentido de haber fichado por el PSG francés en el verano de 2017. "El Barça ya tiene otro fichaje confirmado", explicaba Joan Laporta al séquito de Neymar, que sigue soñando con un último baile en el Barça y en el nuevo Camp Nou. Laporta confirma que no hay sitio para Neymar: el talento no vendrá, pero sí que lo hará otro extremo de 18 años que ya está fichado y listo para debutar.

¿Qué futbolista ha fichado Joan Laporta para cerrar la carpeta de Neymar? Pues el Barça ha fichado a Abdul Aziz, extremo ghanés de 18 años que llega cedido hasta junio. Aziz viene cedido por el Dreams FC ghanés, pero el Barça ejercerá su opción de compra a final de temporada, por lo que se convertirá en jugador culer a todo derecho. Aziz recuerda mucho a Neymar y se ha convertido en la gran esperanza de Joan Laporta, que busca responder al brasileño con este fichaje ya confirmado por parte del Barça.