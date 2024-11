Pese al regreso de Gavi tras su lesión, el FC Barcelona ha puesto su mirada en reforzar la zona medular para la próxima temporada. En este momento, Flick cuenta con Casadó y Pedri como indiscutibles en el centro del campo, mientras que Pablo Torre, Dani Olmo, De Jong y Gavi están entrando en la rotación. Este panorama ha llevado a Deco y Joan Laporta a buscar un centrocampista diferencial que pueda aportar tanto trabajo como calidad al juego del equipo.

Hansi Flick, consciente de la carga de partidos y de las exigencias físicas, no desea que Gavi realice tantos esfuerzos. Por ello, es probable que veamos a Pablo Torre disfrutar de una cantidad considerable de minutos de aquí a final de temporada. El joven cántabro ha cumplido cada vez que se le ha dado la oportunidad, demostrando su calidad y compromiso en el terreno de juego.

Sin embargo, el Barça está al acecho de un talento descomunal que podría cambiar las cosas. Llegaría para ayudar a Gavi a controlar los partidos, mientras que Pablo Torre tendría que hacer las maletas para irse.

Socio de oro con Gavi, por 60 millones va al Barça y se lo dice a Pablo Torre: "Me..."

Ese objetivo prioritario del Barça para 2025 es Álex Baena, quien está tasado en 60 millones de euros. Álex Baena ha expresado en varias ocasiones su deseo de jugar junto a Gavi en el FC Barcelona, afirmando: "Jugar en el FC Barcelona es uno de los mayores sueños.Me gusta el estilo de juego del Barça, la posesión, el balón, siempre están atacando y creo que me beneficia".

No obstante, la llegada de Álex Baena al Barça no será sencilla y dependerá de que Pablo Torre acepte su salida. Actualmente, no hay minutos suficientes para todos, lo que hace inevitable que alguno de los centrocampistas tenga que salir.

Curiosamente, Pablo Torre ha atraído el interés de Marcelino, entrenador del Villarreal, quien podría estar dispuesto a incorporarlo a su plantilla. Esto podría facilitar el traspaso de Álex Baena, abaratando su precio y permitiendo que el Barça realice una inversión que consideran necesaria.

Mientras el Barça se prepara para el futuro, la situación de Pablo Torre será crucial en la búsqueda de reforzar su plantilla con un jugador de la calidad de Álex Baena. El deseo del jugador de unirse a Gavi en el Camp Nou podría ser el aliciente necesario para que el club culé tome medidas en el mercado. La próxima ventana de transferencias se presenta, sin duda, como un momento decisivo para todos los involucrados.