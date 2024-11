La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona ha supuesto un giro de 180 grados en la carrera de Iñigo Martínez. El central, quien aterrizó en el Barça en 2023 bajo el mando de Xavi Hernández, vivió una primera temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad. Una situación que generó dudas sobre su futuro en el club.

Sin embargo, la irrupción de Hansi Flick cambió radicalmente el panorama para el defensor vasco. Antes de la llegada de Flick, tanto Joan Laporta como Deco no tenían una decisión clara sobre qué hacer con Iñigo Martínez. A pesar de su calidad y experiencia, su situación contractual y sus problemas físicos ponían en duda su continuidad.

La opción de dejarlo marchar libremente ganaba fuerza, e Iñigo Martínez parecía estar en la cuerda floja. Pero, con Hansi Flick al mando, el defensor se ha convertido en un pilar del vestuario, formando una sólida pareja en el centro de la zaga junto al joven Pau Cubarsí.

Iñigo Martínez cuenta la verdad sobre Hansi Flick: "Me dijo que yo era..."

Recientemente, Iñigo Martínez se sinceró sobre el impacto que Hansi Flick ha tenido en su carrera y la importancia de su llegada para su renacer en el Barça. En declaraciones a la prensa, reveló lo que sintió durante el verano y la incertidumbre que lo rodeaba.

"En verano llegas a entrenar, no sabes si te van a poder inscribir o no, tengo niños… andar especulando sin saber dónde estarás, no fue fácil para nadie", confesó sin pudor. Estas palabras reflejan el momento de incertidumbre que atravesaba Iñigo Martínez, quien llegó a considerar que su etapa en el Barça llegaría a su fin.

Sin embargo, la historia cambió radicalmente cuando Hansi Flick le expresó su confianza de manera directa. "El míster me dijo que era su primera opción; me transmitió gran confianza desde el primer minuto", aseguró. Estas palabras no solo reflejan el apoyo del técnico alemán, sino también la influencia que ha tenido en su rendimiento.

Gracias a la confianza de Hansi Flick, Iñigo Martínez se siente revitalizado y disfruta de un gran momento profesional. "Este año, siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera", concluyó el central. La convicción y el respaldo del entrenador han sido fundamentales para que Iñigo recupere su mejor versión y se convierta en un pilar para el Barça.