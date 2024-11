Andreas Christensen se lo dice a su amigo: 'El fichaje prioritario del Barça te qu...'

Andreas Christensen llegó al Barça en 2022 en calidad de agente libre, puesto que su contrato con el Chelsea terminó. El danés conoce muy bien el fútbol profesional y ha desempeñado papeles importantes tanto en clubes como en La Selección de Dinamarca. Esto ha hecho que se le considere un futbolista de primer nivel y en la Ciudad Condal confían mucho en él.

La realidad es que estuvo cerca de perder su papel de protagonista en el Barça, pero Xavi Hernández le dio una segunda vida. Andreas Christensen era central, pero su rendimiento cayó en picado y empezó a acumular suplencias; una tras otra. El entrenador egarense vio potencial en él y lo reconvirtió a pivote, lo que resultó todo un éxito.

Andreas Christensen y su futuro

Andreas Christensen pasó por un lento periodo de adaptación, ya que pasar de central a pivote no es una tarea sencilla. Los culés le apoyaron desde el principio y le animaron hasta que empezó a obtener resultados. Tras mucho esfuerzo, el danés acabó consolidándose en el centro del campo y su juego mejoró mucho.

Por desgracia para los hinchas del Barça, Andreas Christensen cayó lesionado hace meses, pero se usó su espacio para inscribir a Dani Olmo. Es más que probable que él y Ter Stegen hablen continuamente debido a que ambos se encuentran en recuperación. En una de estas charlas, es posible que el portero alemán y el pivote hayan hablado sobre el reemplazo que llegará para debajo de los 3 palos culés.

Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo y la cantidad de títulos que ha obtenido y su rendimiento son la muestra perfecta. Lastimosamente, el alemán empieza a encarar sus últimos años en el fútbol profesional y en la Ciudad Condal, según diversas fuentes, empiezan a pensar en su posible sustituto. Deco se va a tener que poner manos a la obra en algún momento y ya tiene a alguien entre ceja y ceja.

La decisión de Deco

Deco es el encargado de tomar las decisiones en lo que a incorporaciones se refiere y es probable que Andreas Christensen haya advertido a Ter Stegen. El director deportivo, según diversas fuentes han informado estos últimos meses, ha pensado en Diogo Costa. El portugués hizo una gran Eurocopa y le supondría un gasto 75 millones de euros —su cláusula de rescisión— al Barça.

Andreas Christensen volverá tras el parón de Navidad, pero Ter Stegen no aparecerá hasta la próxima temporada. No podemos dar nada por hecho, pero es probable que dentro de no mucho tiempo Deco se ponga a buscar.