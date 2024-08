Fermín López, traicionado por un fichaje de 55M€, se queda fuera

Fermín López ha sido uno de los grandes descubrimientos del Barça en la temporada 2023-24. Hace dos años, el español estaba jugando como cedido en el Linares. Al volver a su club de formación tras haber hecho un gran año, lo querían vender.

De hecho, Fermín López era una venta segura hasta que Xavi Hernández lo reclamó para el primer equipo. Aunque al principio no tenía protagonismo, ha terminado siendo uno de los mejores de España. Ahora, se ha vuelto a quedar en las sombras por culpa del fichaje de 55 millones de euros.

Fermín López lo gana todo, pero no es suficiente

Fermín López fue la incorporación de Xavi Hernández para la pretemporada que más llamó la atención. Los que siguen las inferiores del Barça sabían que tenía mucho que ofrecer. Evidentemente, todos los espectadores quedaron fascinados al ver los partidos que firmó en la gira por Estados Unidos.

Durante el primer tramo de la temporada, el egarense no contó con el canterano y apenas le brindó minutos. En el segundo tramo, se vio obligado a sacarlo por todas las lesiones que había en el centro del campo. Fermín López mostró un nivel increíblemente bueno y acabó siendo el segundo máximo goleador —empatado con Ferran Torres— con 11 goles.

Este verano, el Barça tenía que fichar a un pivote y a un extremo izquierdo de primer nivel. Finalmente, la única gran incorporación ha sido la de Dani Omo, que ha costado 55 millones de euros. Parece que, por desgracia para el joven, Fermín López ha vuelto a quedarse sin sitio en el '11' titular.

Dani Olmo adelanta a Fermín López

Dani Olmo debutó el otro día contra el Rayo Vallecano y lo hizo de la mejor forma posible; de hecho, acabó siendo ovacionado por los desplazados a Madrid. Además de marcar su primer gol como culé, sin contar su época de canterano, el catalán participó activamente en el juego. Desde que entró al campo, el equipo empezó a funcionar como una máquina bien engrasada.

No podemos asegurar nada, pero parece que Fermín López no será titular en el Barça. En lo que va de temporada, el de El Campillo solo ha jugado 28 minutos repartidos en 3 partidos. Puede que sea porque ha tenido un verano muy fuerte con las competiciones, pero no está formando parte del '11' inicial; además, parece que Dani Olmo ha ganado la partida.