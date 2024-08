El Real Madrid pasa de la petición de Dani Ceballos antes del partido en Las Palmas

Dani Ceballos está siendo el gran protagonista del Real Madrid en las últimas horas del mercado de fichajes. El ex del Betis no cuenta para Carlo Ancelotti y no vería con malos ojos salir tras varias temporadas en el banquillo. Tan solo aparece cuando fallan los titulares o cuando hay que dar descanso, y parece que estaría dispuesto a cambiar de aires para ganar protagonismo.

Entre los interesados hay varios equipos de talla mundial como el Mónaco. Los monegascos quieren crear un proyecto competitivo para pelear la Ligue 1 y han pensado en Dani Ceballos. Sin embargo, el gran favorito para hacerse con sus servicios juega en LaLiga y es el Betis, lugar en el que se formó.

Ahora bien, pese a que todos los astros parecen estar alineados para que Dani Ceballos juegue de nuevo en el Betis, la realidad es que todavía falta mucho. De momento, el acuerdo entre ambos clubes no se ha producido y, por si fuera poco, Carlo Ancelotti y Florentino Pérez han decidido ningunear a Ceballos tras su última petición.

Dani Ceballos recibe un NO antes de jugar contra Las Palmas

Esta noche, el Real Madrid se enfrenta a la UD Las Palmas en un choque que promete ser apasionante. Carlo Ancelotti optará por realizar rotaciones ante la acumulación de partidos, pero ni así parece que Dani Ceballos pueda tener su ocasión de brillar. El utrerano será suplente de nuevo, y gracias, pues él prefería quedarse en casa.

Sí, porque según informan fuentes cercanas al club, Dani Ceballos había pedido no ser parte de la expedición blanca hacia Las Palmas y quedarse en casa para resolver su futuro. Sin embargo, ni Carlo Ancelotti ni Florentino han querido atender su petición, por lo que ha viajado a Canarias con el resto de sus compañeros.

Dani Ceballos espera al Betis desde Canarias

La ventana para fichar se cierra mañana a medianoche y Dani Ceballos todavía tiene que resolver su futuro. Hoy estará en Las Palmas con el Real Madrid, pero este mismo domingo podría estar en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Betis. Sin duda, una situación muy especial ante la que todavía no hay respuesta.

El acuerdo entre Dani Ceballos y el Betis es total, pero falta que se produzca un entendimiento entre clubes. De momento, los de Pellegrini, con graves problemas económicos, esperan que se concrete la salida de Fekir para que Ceballos pueda llegar. Veremos qué sucede.