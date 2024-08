Stefan Bajcetic no es el fichaje, el elegido viene gratis del PSG: reunión confirmada

Stefan Bajcetic, mediocampista del Liverpool inglés, ha sido uno de los últimos futbolistas en aparecer en la órbita del Barça de Hansi Flick. Stefan Bajcetic es uno de los pivotes que más interesaba al Barça, pues el club culer no dispone de margen salarial y, por ende, el joven español podría haber llegado cedido. Ahora bien, el club culer ya se despide de Stefan Bajcetic y confirma la reunión con una estrella del PSG que, salvo giro radical, fichará por el Barça este mismo mercado.

Stefan Bajcetic lo tenía todo acordado con el RB Salzburgo y, a pesar del interés de Flick, el mediocampista de 19 años no se ha querido arriesgar a esperar al Barça. Stefan Bajcetic se ilusionó con la llamada del Barça, pero lo cierto es que, al igual que Nico Williams o Rafael Leao, el pivote defensivo nacido en Vigo no tenía garantías. Y es que el Barça, a menos de 48 horas para el cierre del mercado de fichajes, todavía no sabe si podrá inscribir fichajes como el de Stefan Bajcetic en LaLiga.

El problema en el Barça es más serio de lo que parece, pero Joan Laporta ha conseguido darle la vuelta con un fichaje top que llegará gratis proveniente del PSG francés. Tras la grave lesión de Marc Bernal, el Barça se ha visto obligado a fichar un centrocampista defensivo y, por ende, Joan Laporta se ha puesto a explorar múltiples opciones. La que más le ha convencido le obliga a decir adiós a Stefan Bajcetic, pero Joan Laporta confía en que el fichaje gratis del PSG sume y mucho durante esta temporada.

Stefan Bajcetic no es el elegido, el Barça prefiere apostar por una de las viejas perlas del PSG: "Gratis es un gran fichaje..."

Con la lesión de Marc Bernal, quien se perderá todo lo que queda de temporada, el Barça se vio obligado a acudir al mercado de fichajes con celeridad. Aunque el objetivo para estos últimos días de mercado de fichajes pasaba por fichar a un extremo izquierdo, con la lesión de Bernal Hansi Flick exigió un pivote. El Barça se fijó en Stefan Bajcetic, pero el centrocampista español nacido en Vigo ya lo tenía todo pactado con el Salzburgo y no quiso poner su fichaje en riesgo.

El Barça no se decantó por Stefan Bajcetic, pero sí que ha ido con todo para cerrar la llegada de una de las grandes perlas del PSG de Luis Enrique. De hecho, según ha podido confirmar 'e-Notícies', el Barça ya ha cerrado una reunión con el club francés para poder abordar el fichaje de uno de sus pivotes, que llegaría gratis. El Barça apura sus opciones en el mercado de fichajes y lo hace con poco margen para el error: Joan Laporta quiere fichar gratis y su solución está en el PSG.

En el Barça están, desde hace meses, muy preocupados por las lesiones y problemas físicos y, por consiguiente, Joan Laporta se ha visto obligado a cerrar un nuevo fichaje poco previsible. Como dice el dicho, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y es justamente lo que tiene en la cabeza el presidente del Barça, Joan Laporta. En el Barça son conscientes de lo que sucede con Marc Bernal, pero quiere aprovechar que todavía queda margen para fichar a otro pivote defensivo que juega en el PSG.

Stefan Bajcetic no es el fichaje, el elegido viene gratis del PSG: reunión confirmada

Stefan Bajcetic, tal y como explicó Fabrizio Romano, estuvo muy cerca de aceptar la propuesta del Barça para fichar por el club culer en calidad de cedido esta misma temporada. Ahora bien, al igual que otros muchos objetivos del Barça, Stefan Bajcetic no quería arriesgarse a no ser inscrito y, por ende, terminó declinando la propuesta culer liderada por Hansi Flick. Con todo ello, el Barça ha activado una alternativa urgente y se ha fijado en el PSG: allí juega el relevo de Marc Bernal, la reunión está confirmada.

Hasta la fecha Hansi Flick se ha caracterizado por dar muchas oportunidades a los jóvenes y Stefan Bajcetic era uno de los nombres que tenía en su agenda para el pivote. El mediocampista español no fichará por el Barça, pero eso no impedirá que el club culer acuda al mercado de fichajes de verano para cerrar la llegada de un nuevo pivote.

¿Quién se quedará con el sitio que debía ocupar Stefan Bajcetic? Pues, según ha podido confirmar 'e-Notícies', el sitio de Stefan Bajcetic se lo quedará una estrella del PSG francés. Hablamos, más concretamente, del mediocampista portugués Danilo Pereira, de 32 años y representado por el agente de jugadores Jorge Mendes. Pereira termina contrato en 2025 y el PSG le dejaría salir por 8M€, pero el Barça se ha reunido con Mendes para trabajar una cesión, que ocuparía el rol de Bajcetic.