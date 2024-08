Dani Ceballos se va y el Real Madrid puede conseguir un fichaje gratis en su lugar

El Real Betis está determinado a poder incorporar a su plantilla a Dani Ceballos en este tramo final del mercado de fichajes. Con la salida de Fekir cerca de culminarse, los de Pellegrini generan el espacio suficiente para hacer hueco a Ceballos. El futbolista andaluz está apretando al Real Madrid para que se produzca su salida del club dado que su deseo es regresar al Betis.

Dani Ceballos fichó por el Real Madrid en 2017 tras una operación que le generó al Betis unos ingresos cercanos a los 20M€. Sin embargo, nunca ha sido indiscutible y se marchó cedido al Arsenal para coger experiencia, aunque tampoco ha logrado su objetivo. Ahora, su gran deseo es regresar a la que fue su casa.

El Betis prefiere una cesión con opción a compra y supeditada al rendimiento de Dani Ceballos, ya que su objetivo es intentar rebajar el coste final del fichaje. Por su parte, el centrocampista está decidido y quiere salir del Real Madrid, lo que dejaría una vacante en el centro del campo muy apetecible.

Dani Ceballos hace hueco en el Real Madrid

Si finalmente se confirma la marcha de Dani Ceballos, el Real Madrid acudirá al mercado para tratar de cerrar un fichaje gratis. En este caso, tras analizar las opciones disponibles, Florentino Pérez tiene claro quién sería el elegido, aunque Carlo Ancelotti no está muy de acuerdo.

Adrien Rabiot sigue sin equipo pese a que las principales ligas del continente europeo ya están en marcha. No será por falta de ofertas, ya que al mediocentro francés de 29 años lo quiso renovar la Juventus, pero se negó. De momento, continúa sin equipo y hoy se cierra el mercado de fichajes.

En el Real Madrid se están viviendo días intensos debido a la posible salida de Dani Ceballos al Betis. Esta situación ha generado un aluvión de ofrecimientos al club blanco y uno de los nombres que más suenan es Adrien Rabiot. No es la primera vez que Rabiot intenta llegar al Bernabéu, pero esta vez el Real Madrid no tendría que pagar traspaso.

La decisión del Real Madrid

Florentino Pérez ha recibido la llamada del entorno de Adrien Rabiot. El Real Madrid de momento ha sido cauto y no desea avanzar en las negociaciones hasta que se produzca la baja definitiva de Dani Ceballos. Aún así, Carlo Ancelotti no parece que confíe demasiado en Rabiot: lo tuvo en el pasado y no cree que sea el futbolista que necesita.

En el vestuario blanco las opiniones sobre Adrien Rabiot también están divididas: Mbappé lo conoce bien de la selección francesa y vería con buenos ojos su incorporación. Otros ven en el francés un futbolista conflictivo por su pasado que podría generar más problemas que soluciones en un equipo que busca la estabilidad. La puerta de Rabiot no se ha cerrado, pero para su llegada, el francés tendría que rebajar ostensiblemente su ficha y esperar a que salga, de manera definitiva, Dani Ceballos.