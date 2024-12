Decisión final, no hay marcha atrás, Deco se lo confirma a Vitor Roque: 'Te vamos...'

Lo de Vitor Roque es una de las grandes manchas en la historia de Deco como director deportivo del Barça. El exfutbolista hizo una fuerte apuesta por él, aun encontrándose la entidad en una delicada situación financiera, porque daba por hecho que iba a dar sus frutos. Pero nada más lejos de la realidad; el fichaje de Tigrinho ha sido un auténtico chasco.

Catastróficos fueron sus primeros seis meses en el Barça, con apenas 363 minutos sobre el verde, en los que, aunque logró anotar dos goles, no convenció a nadie. Con todo, en verano ya pasó a ser uno de los integrantes de la lista de transferibles de la plantilla. Surgieron muchas oportunidades, pero la cabezonería de Vitor Roque de seguir en España le llevó a vestir finalmente la verdiblanca del Real Betis.

Con todo, acabó firmando un contrato de una cesión de una temporada con el elenco andaluz. No obstante, si así lo desean los de Heliópolis y Vitor Roque, este préstamo puede alargarse un año más, hasta 2026. Y una vez llegue esa fecha, el Real Betis tiene la opción de ejercer una opción de compra de 25 millones de euros. Por otro lado, el Barça se guardaría, en este caso, una opción de recompra de 27,5 'kilos'.

Vitor Roque, c'est fini

No han sido nada malos los primeros meses de Vitor Roque en el Benito Villamarín. Bajo las órdenes de Manuel Pellegrini ha logrado consagrarse como el '9' referencia y anotar ya 6 goles y repartir 2 asistencias en 23 partidos. Estos números, sin embargo, no están sirviendo para persuadir al Barça y, según el Sport, Deco ya le ha comunicado que no va a volver a vestir de azul y grana.

Si su cesión en el Real Betis no se prolonga, el Barça le buscará una salida este verano. Si se prolonga pero luego en 2026 no se ejerce la opción de compra, le buscarán una salida en verano de 2026. Cortita y al pie.

De esta forma, pues, parece que la historia de Vitor Roque con el Barça no se alargará más de 16 partidos. En el club catalán tienen otros planes para el futuro de la delantera y en ellos no entra el nombre de Vitor Roque. Es evidente que Robert Lewandowski necesitará pronto un recambio; lo que está claro es que Tigrinho no será. Ni siquiera le darán la oportunidad de ser el suplente del futuro '9' culé.

Los 30 millones invertidos en su fichaje son ya 30 millones perdidos. Evidentemente, el Barça tratará de sacar la mayor tajada posible en su venta para tratar de acercarse lo máximo posible a esa cantidad. Pero veremos.