Confirmado, Florentino Pérez, culpable del adiós de Messi al Barça: todos los detalles

Con mucha tristeza pero sobre todo incertidumbre se recuerda en el Barça el verano de 2021. Durante el mes de agosto de aquel fatídico año, mientras todavía nos estábamos recuperando de la pandemia, en los despachos del Camp Nou se produjo lo que a día de hoy sigue siendo concibiendo como uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del club. Y es que, contra todo pronóstico, el mejor jugador de la plantilla, de la historia del club y probablemente de la historia del fútbol se marchó del Barça.

Tres años y medio después de aquello, todavía se desconoce a ciencia cierta qué ocurrió realmente para que Leo Messi dijera adiós al club de su vida. Su contrato había vencido, es cierto, pero por todo el entorno barcelonista sonaban melodías de optimismo con su renovación. Sin embargo, terminaron siendo cantos de sirena.

Y es que es cierto, según ha informado el Sport, que Joan Laporta y Leo Messi habían acordado una nueva relación contractual que estaba pendiente de firma. La situación económica era muy delicada, pero el conocido fondo CVC apareció para salvar a muchos equipos de la ruina que habían supuesto los meses de confinamiento y medidas restrictivas. Y el Barça, tal y como apunta esta fuente, había aceptado formar parte del acuerdo, con lo que no hubiera supuesto ningún problema retener al astro argentino.

Leo Messi, el gran damnificado

En una reunión llevada a cabo en Lleida entre Joan Laporta, Jaume Roures y Javier Tebas a principios de julio, quedó todo apalabrado para que el Barça entrara en el CVC. Pero todo cambió cuando el 2 de agosto, un mes después, el presidente de LaLiga se reunió con los mandatarios de todos los clubes de Primera e informó de todo. En el Real Madrid, única entidad que, en aquel entonces, no había aceptado entrar (al final el Athletic tampoco lo hizo) no sabían nada y a Florentino Pérez no le sentó nada bien. Según Sport, él consideraba el acuerdo como una especie de endeudamiento que no iba a favorecer en absoluto al Barça, ni aunque eso le permitiera renovar a Leo Messi.

Con todo, el presidente del Real Madrid empezó a mover sus hilos y, tras varias reuniones, acabó contactando con Ferran Reverter, el director general del Barça. Este directivo culé desconocía totalmente los entresijos del acuerdo entre CVC y el Barça a través de LaLiga y habló con Joan Laporta y con José Elías, aval del club. Este segundo, como Florentino Pérez, tampoco vio claro el acuerdo e instó a Joan Laporta a salir de él. Y así ocurrió.

De esta forma, pues, en apenas un mes, Leo Messi pasó de estar renovado, con incluso un gran acto preparado, a verse obligado a marcharse del Barça. Y en ese preciso instante, después de tres llamadas de Florentino Pérez, terminó la gloriosa relación entre la entidad catalana y Leo Messi.