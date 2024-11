Sorpresa mayúscula tras la confesión de Leo Messi sobre Cataluña: 'Echo de...'

Este pasado jueves, TV3 emitió el último capítulo de El nou clam, un espacio que se ha ganado el cariño de la audiencia. El broche final de la temporada estuvo a cargo de una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial: Leo Messi.

El astro argentino, que dejó una huella imborrable en el FC Barcelona, cerró su participación con unas palabras cargadas de emoción y nostalgia. De esta manera, el marido de Antonela Roccuzzo, dejó claro lo que más extraña de su etapa en Cataluña.

Leo Messi emociona con sus últimas declaraciones

Durante la entrevista, Messi no pudo ocultar la emoción al hablar sobre su relación con el Barça, el club en el que pasó la mayor parte de su carrera profesional. "Tuve la suerte que Dios me trajo a este lugar y me hizo pasar toda mi vida en este maravilloso club".

A continuación, agregó que el Barcelona no es un club cualquiera: "Un club especial, diferente al resto". Sus palabras reflejaron el cariño que aún siente por la entidad azulgrana, a pesar de haber cambiado de rumbo hacia el PSG y más tarde al Inter Miami.

Lo que más le cuesta de estar lejos de Barcelona es la conexión con la ciudad, la gente y, por supuesto, el club. Leo Messi destacó especialmente el "cariño" de los aficionados y el ambiente único que vivió durante tantos años en el Camp Nou.

"Echo mucho de menos el club, la ciudad, la gente, el cariño...", confesó. Evidenciando que, aunque ha seguido su carrera en otros lugares, una parte de él sigue ligada a Cataluña. Estas declaraciones han reavivado el amor que los aficionados culés sienten por el argentino.

Y es que Leo Messi logró construir una historia llena de éxitos en el Barça. No cabe duda de que el futbolista, hoy en día sigue siendo un referente para los más jóvenes. Messi se mostró agradecido por todo lo vivido en la capital catalana y no descartó en el futuro un regreso.

El último capítulo de El nou clam ha dejado una marca imborrable en TV3. A su vez, el paso de Leo Messi por el programa ha sido un recordatorio de la profunda conexión que aún mantiene con Cataluña. La entrevista ha sido, sin duda, un cierre muy emotivo para este espacio.