José Valenciano, último novio de Terelu Campos, confiesa la verdad: 'Hace tiempo...'

José Valenciano, el que fue la última pareja conocida de Terelu Campos, ha confesado la verdad sobre la hija de María Teresa: no tienen relación. “Hace tiempo que no hablo con ella”, ha explicado tras ser preguntado sobre las últimas declaraciones de su expareja. La madre de Alejandra Rubio confesó que hace años que no mantiene relaciones íntimas y todas las miradas se han dirigido a José.

Todo apunta a que el empresario, dueño de un gimnasio y exboxeador, fue el último que estuvo íntimamente ligado a Terelu. Sobre qué le parece este hecho, Valenciano ha optado por no pronunciarse, visiblemente esquivo y molesto con la prensa.

José Valenciano desvela la verdad de Terelu

Terelu Campos ha vuelto a revolucionar a los medios con su última exclusiva reconociendo que lleva sin estar con un hombre nueve años. Justo el tiempo que se ha cumplido desde su última relación conocida, con el empresario José Valenciano. Por lo que el exboxeador ha sido la última persona con la que la hija de María Teresa Campo tuvo relaciones íntimas.

Como era de esperar, la reacción de Valenciano a estas declaraciones de su expareja ha sido la más buscada por los medios. Los reporteros de Europa Press han dado con él y este ha confesado la verdad sobre Terelu: que no tienen relación. “Hace tiempo que no hablo con ella”, manifestaba aclarando que, desde la ruptura, no han vuelto a tener contacto alguno.

Hace nueve años, la relación de Terelu con José se rompió, según contó la colaboradora, “por no haber podido superar las dificultades”. La noticia pilló a todos por sorpresa, ya que, a pesar de llevar juntos tan solo dos años, la relación estaba muy consolidada. Tanto que llegaron a sonar campanas de boda y se intercambiaron alianzas.

Sin embargo, no alcanzaron el altar y sus caminos se separaron. Terelu todavía recuerda su pasado con Valenciano y cómo fue la última persona a la que estuvo íntimamente unida.

José Valenciano se olvida de Terelu Campos

Por su parte, José no parece mantener vivo el recuerdo de la hija de María Teresa, pues reconocía no estar al tanto de sus declaraciones. “Sinceramente, no lo he visto”, admitía, confesando no haber prestado atención a lo último que ha dicho Terelu.

“No he hablado, hace tiempo que no hablo con ella”, añadía aclarando que su vida nada tiene que ver con la de su expareja. Sus caminos se separaron en 2015, solo un año y medio después de que fueran fotografiados juntos por primera vez por la revista ¡Hola!.

Por aquel entonces, la vida de Terelu experimentó una serie de catastróficas desdichas. Por un lado, acababa de romper con Carlos Pombo y, por otro, el cáncer frenó su carrera profesional. Además, también sufrió la pérdida de su tía Araceli, que dejó a todo el clan Campos muy afectado.

José apareció para devolverle a la madre de Alejandra Rubio la ilusión y sus clases de boxeo fueron la antesala de su relación. Poco a poco fue surgiendo entre ellos algo más que les llevó a dar el paso definitivo y confirmar su romance. “Le debo el volver a confiar en mí misma y que me tendiera la mano para ayudarme”, confesó Terelu.

“Me gustaría pasar al lado de Teresa el resto de mi vida, me ayuda a ser mejor persona”, opinó Valenciano. Pero la convivencia comenzó a complicarse y, finalmente, la colaboradora y el exboxeador terminaban poniendo fin a dos años de amor.

Terelu desconocía que José sería la última persona con la que llegaría a tener esa complicidad. A día de hoy, manifiesta su desesperanza con los hombres y admite que ya se ha acostumbrado a su vida de soltera.