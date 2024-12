Dani Olmo ya tiene sustituto en el Barça, adiós al Chelsea y llega en enero: solo 12M€

Dani Olmo, mediocampista del Barça fichado durante el pasado verano proveniente del Leipzig, sigue sin ser inscrito en LaLiga española y el Barça ya empieza a preparar varias alternativas de fichaje. Fuentes del Barça confirman que el Barça ha pedido la cautelar judicial para inscribir a Dani Olmo, pero el resultado se conocerá el 27 de diciembre y el margen es limitado. Además, en caso de que dicha cautelar fuera denegada, el Barça solo tendría hasta el 31 de diciembre para inscribir al egarense Dani Olmo, por lo que ya se preparan fichajes.

El Barça intentaba esconderlo, pero lo cierto es que la situación de Dani Olmo no permite que el secreto siga sin ver la luz. El Barça, liderado por Joan Laporta, trabaja en estudiar todos los posibles escenarios y el que más peso cobra es el de acudir al mercado de fichajes para relevar a Olmo. El Barça se teme lo peor y, por ende, confirma que en caso de que Dani Olmo no sea inscrito fichará a su sustituto, que llegará del Chelsea este mismo enero.

Dani Olmo está pasando unos días muy complicados y, por consiguiente, no se despega del teléfono con el objetivo de recibir noticias vinculadas a su peliaguda inscripción en LaLiga EA Sports. El tiempo corre para todos, pero todavía más para un Barça que vuelve a ir a contrarreloj para inscribir a Olmo: con el nuevo contrato con Nike no basta, hay nervios. A pesar del nerviosismo que provoca el no registro del mediocampista egarense, el Barça está obligado a estudiar otras opciones: una de estas pasa por fichar en Chelsea, recambio para Olmo.

El Barça no inscribe a Dani Olmo, pero cierra el fichaje de una estrella del Chelsea: está cerrado, falta que sea oficial

El Barça sigue sin inscribir a Dani Olmo, pero Joan Laporta ya prepara el fichaje del que sería el sustituto del mediocampista egarense. Este llegaría desde Chelsea, cedido hasta el mes de junio con opción de quedarse y con un salario muy ajustado para poder ser registrado bajo las premisas de LaLiga española. Dani Olmo ya ha recibido las noticias y el enfado por su parte es mayúsculo: no está inscrito y el Barça de Joan Laporta piensa en fichar a una estrella mundial.

Dani Olmo, mediocampista del Barça, fue el gran fichaje del club culer durante la pasada temporada, pero su rendimiento ha caído en picado y está empezando a generar algunas dudas. Dani Olmo fue titular contra el Leganés y fue sustituido en la segunda parte por un Hansi Flick que reconoce que el egarense ha perdido tacto y frescura en campo ofensivo. El Barça está muy preocupado por Dani Olmo: el mediocampista sigue sin ser inscrito y su rendimiento y estado físico no invita al optimismo.

Dani Olmo ya tiene sustituto en el Barça, adiós al Chelsea y llega en enero: solo 12M€

El Barça tiene 7 días mal contados para inscribir a Dani Olmo y, de no conseguirlo, el futbolista quedaría libre sin contrato que le vincule con ningún club del mundo. El Barça sigue siendo positivo, pero lo cierto es que Joan Laporta ya ha empezado a estudiar el mercado de fichajes por si Dani Olmo finalmente no se puede quedar. El Barça, de hecho, ya tiene sustituto ideal para Dani Olmo: adiós al Chelsea para llegar cedido este mismo mes de enero de 2025.

Dani Olmo podría no ser inscrito en LaLiga EA Sports, algo que permitiría que el interior de Terrassa quedara libre en este próximo mercado de fichajes de invierno de 2025. El Barça considera que llegará a tiempo, pero también señala y confirma que tiene una alternativa preparada por si finalmente no se da. Esta alternativa llegaría de Chelsea: costó 60 millones de euros y ahora llegaría cedido con opciones reales de seguir si su rendimiento es óptimo y regular con Flick.

¿Qué futbolista llegaría al Barça para sustituir a Dani Olmo? Pues el elegido, según ha avanzado el 'Diario SPORT', sería Christopher Nkunku, atacante francés del Chelsea de Maresca. Nkunku costó 60 millones de euros y no se ha terminado de adaptar al Chelsea, por lo que el Barça podría cerrar la llegada del francés en forma de cesión. Christopher Nkunku llegaría al Barça para sustituir a Dani Olmo: el Barça pagaría su ficha y esta debería rebajarse con el fin de poder ser registrado en LaLiga EA sports.