Raúl Asencio, defensa central del Real Madrid, ha perdido un poco de protagonismo en estas últimas jornadas, pero es, sin duda alguna, uno de los mejores proyectos de central de futuro. A pesar del rendimiento de Raúl Asencio, el Barça considera que acaba de cerrar el fichaje de un defensa central que será mucho mejor que el joven madridista. El PSG le descartó hace un verano, pero el Barça considera que está listo para la élite y que, dentro de muy poco, será mucho mejor que el español Raúl Asencio.

El Barça, tercer clasificado en LaLiga EA Sports tras caer derrotado contra el Atlético de Madrid, no tenía pensando acudir al mercado de fichajes de invierno, pero la situación lo merece. El equipo de Hansi Flick ha perdido fuerza en estas últimas jornadas y, por ende, Joan Laporta prepara un fichaje para revolucionar el mercado de fichajes de invierno. Adiós al PSG y hola al Barça: le descartó Luis Enrique y ahora fichará por el equipo de Flick para demostrar que es mucho mejor que Raúl Asencio.

A pesar de que la temporada de Raúl Asencio está siendo relativamente buena, el Barça considera que acaba de fichar a un defensa que será mucho mejor que el madridista. Hablamos de un futbolista de 19 años que juega en la Premier League y que hace un verano fue descartado por el PSG de Luis Enrique, quien no quiso ficharle. Ahora la situación de dicho defensa central ha cambiado por completo: "está listo para la élite y el club cerrará su fichaje este mercado de fichajes de invierno", confirma el Barça.

El arranque de campaña por parte de Raúl Asencio, debutante con el conjunto blanco, está siendo más que bueno, pero el Barça sigue recalcando que su nuevo fichaje es mucho mejor. Hablamos de un joven central que llegará al Barça tras haber sido descartado por el PSG de Luis Enrique y que, salvo giro radical, será importante para Flick. Como ya hemos ido explicando en 'e-Notícies', el Barça considera que será vital apuntalar la defensa y, por consiguiente, se ha movido para hacerlo desde ya: adiós PSG, será culer.

Raúl Asencio tiene muchos números de debutar, más pronto que tarde, con la Selección Española de Luis de la Fuente, pero el Barça asegura que su nuevo fichaje también los tiene. Hablamos de un central de 19 años que está siendo titular en la Premier League y que fue rechazado por el PSG: ahora fichará por el Barça, está todo prácticamente cerrado. El Barça no tenía previsto fichar, pero los últimos resultados ante Leganés y Atlético han evidenciado que el club culer necesita cambios urgentes si quiere llegar vivo a finales de temporada.

Que el PSG descarte a un jugador no es sinónimo de que este no tenga nivel para jugar en la élite, pero sí que puede dar pistas de la situación. En este caso, el PSG de Luis Enrique rechazó fichar a un defensa que, si nada se tuerce, fichará por el Barça este mercado de fichajes de invierno. Flick, que todavía no cuenta con Andreas Christensen, quiere reforzar su defensa y lo hará con un joven central de 19 años que será mucho mejor que le madridista Raúl Asencio.

El Barça, por mucho que pueda doler, ha dejado escapar el liderato de LaLiga EA Sports y los malos resultados obtenidos preocupan a Joan Laporta. De hecho, el presidente del Barça se ha reunido con Hansi Flick y la principal conclusión extraída hace pensar que el club culer moverá cielo y tierra para fichar este invierno. El objetivo del Barça está claro: tiene 19 años, fue descartado por el PSG y será mucho mejor que Raúl Asencio.

¿Qué futbolista fue descartado por el PSG y ahora fichará por el Barça? Pues hacemos referencia, más concretamente, a Dean Huijsen, defensa central de 19 años e internacional con España. Huijsen, nacido en los Países Bajos y nacionalizado español, se ha convertido en una de las revelaciones de la Premier League y el Barça de Flick ha preguntado por su fichaje. El Barça cree que podría ficharle por unos 15M€ y que se trata de un central mucho mejor que Raúl Asencio: el baile del mercado de fichajes ya ha empezado.