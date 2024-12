Se acabó, Szczesny asume la realidad: viene al Barça un fichaje mejor, confirmado

Tarde o temprano iba a llegar este momento y por mucho que duela asumirlo, es una realidad. En el Barça deben empezar a contemplar el cambio generacional bajo palos. Ter Stegen se está recuperando de una grave lesión en la rodilla que no le permitirá retornar hasta el próximo curso; y es una incertidumbre el nivel que tendrá entonces. A sus 32 años, el físico ya no perdona y el cuerpo no lidia con una dolencia como esta de la misma forma que lo hacía con 25.

Iñaki Peña, por su parte, está cumpliendo humildemente con su cometido a través de grandes actuaciones bajo palos. No obstante, ni en el cuerpo técnico ni en la directiva terminan de verle como el guardameta titular del Barça en los próximos años. Y lo de Szczesny es la crónica de una muerte anunciada: es evidente que en verano retornará a su retiro.

Es por eso que, ahora sí, se antoja ampliamente necesario que el Barça encuentre a un arquero que pueda ser la sombra de Ter Stegen hasta que el alemán diga basta y luego relevarle. En este orden de ideas, hay un nombre que agrada enormemente especialmente a Flick y que se contempla como una opción real para aterrizar en la Ciudad Condal. No es otro que el de Mio Backhaus.

¿Qué tendrá Mönchengladbach?

Hace ya varios meses que sabemos que el arquero alemán, con familia y nacionalidad también japonesa, está siendo monitorizado por el Barça. Lo está desde el pasado curso, cuando Mio Backhaus defendía a modo de préstamo la portería de un Volendam que terminó descendiendo. Pero, aun así, el nivel que mostró el joven portero fue reseñable.

En Alemania, de hecho, ya le contemplan a Mio Backhaus como el portero del futuro de la selección nacional una vez claudiquen Ter Stegen y Manuel Neuer. Si el Barça quiere apostar por él, no se antoja una operación demasiado complicada, pues Mio Backhaus es suplente en el Werder Bremen y no juega ni siquiera en los partidos de Copa. Todavía tiene 20 años y un largo recorrido por delante, pero Deco quiere adelantarse y traérselo el próximo verano, pues los informes que le llegan sobre él son muy positivos.

Además de la nacionalidad, Mio Backhaus comparte con Ter Stegen el lugar de nacimiento, pues ambos son procedentes de Mönchengladbach. No puede haber, pues, mejor heredero para el gran legado que ha creado Marc-André en el Barça. Su valor de mercado es de apenas 2 millones, según Transfermarkt, por lo que la opción de Mio Backhaus, además de por lo deportivo, también resulta interesante en lo económico.

Hasta hace no mucho, además, Mio Backhaus ha sido el portero titular en varias de las categorías inferiores de la Mannschaft. Y eso que comenzó su recorrido internacional con Japón, pero finalmente se terminó decantando por defender a la nación europea. De momento, pues, Mio Backhaus se postula como el gran candidato, aunque también ha sonado Diogo Costa.