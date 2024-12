La derrota del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Montjuïc dejó un sabor amargo para los aficionados culés. Fue un auténtico partidazo, con ambos equipos luchando de tú a tú por el liderato de LaLiga. Una oda al fútbol en toda regla a la que Pedri quiso contribuir con una actuación para el recuerdo.

El Barça dominó durante los 90 minutos y creó numerosas ocasiones, pero se vio superado por los rojiblancos en el tiempo de descuento. Por eso, a pesar de la derrota, varios jugadores del Barça tuvieron un buen rendimiento individual. Gavi, por ejemplo, demostró que ya puede tener más minutos; y Raphinha también fue una constante amenaza para la defensa del Atlético, creando mucho peligro con su velocidad y regate.

Sin embargo, el verdadero protagonista del partido fue Pedri. El ‘8’ del Barça firmó una actuación memorable, marcando el único gol de los locales y completando una de sus mejores exhibiciones de la temporada. Pedri demostró su enorme talento, pero lamentablemente, su esfuerzo no fue suficiente para llevarse los tres puntos y quiso mandar un mensaje tras la derrota.

Pedri dice lo que muchos piensan, señala al culpable tras lo del Atleti: "Si no m..."

Después del partido, Pedri no dudó en dar la cara y expresar su frustración por lo sucedido. En caliente, el centrocampista mostró su enfado con la situación, señalando a quienes considera responsables de la derrota. "Hemos creado muchas ocasiones, pero si no marcas, no ganas".

Este comentario, directo y claro, fue un mensaje a los delanteros del Barça, quienes no lograron aprovechar las oportunidades que el equipo generó, incluyendo algunas asistencias de Pedri. Para el canario, la falta de acierto de los delanteros fue crucial en el desenlace del partido.

Ahora bien, pese a la frustración que mostró sobre el verde, Pedri mostró su liderazgo enviando un mensaje de esperanza horas después a través de sus redes sociales. "Tenemos que convertir esta rabia en gasolina. Volver con las pilas cargadas y con el único propósito de mejorar, competir de nuevo a nuestro mejor nivel y acabar la temporada en lo más alto", expresó el '8'.

Con estas declaraciones, Pedri refuerza su imagen como uno de los grandes líderes del FC Barcelona. Su capacidad para asumir la responsabilidad, incluso en los momentos más difíciles, le ha valido el cariño y respeto de la afición.

Su claridad, tanto en la victoria como en la derrota, lo convierte en el jugador con más peso en el vestuario, reafirmando su rol de líder indiscutido en el equipo.