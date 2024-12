La situación de Eric García en el FC Barcelona está generando muchas opiniones en el entorno culé. El central catalán empezó la temporada contando con la confianza de Hansi Flick, pero poco a poco ha visto cómo su protagonismo ha ido disminuyendo con el paso de los partidos. Aunque inicialmente el técnico alemán contó con él, su rendimiento, la competencia y las lesiones han terminado sentándolo en el banquillo.

Actualmente, Eric García casi no juega, y cuando lo hace es para que sus compañeros puedan descansar. No ha funcionado como pivote y como central no tiene sitio, por lo que su salida parece estar prácticamente decidida. Además, Deco y Laporta siguen necesitando ingresos para cuadrar la situación económica del Barça.

De hecho, el Barça necesita 35 millones de euros cuanto antes para inscribir a Dani Olmo y seguir adelante con su planificación para la temporada. Por todas estas razones, la salida de Eric García en enero parecía una opción lógica, incluso se había rumoreado que su venta podría generar 15 millones de euros.

Oficial, Eric García se va: Esta es la fecha exacta de su adiós al Barça, Flick acepta

Sin embargo, en un giro inesperado, Eric García ha dejado claro que no tiene intención de salir del Barça en enero pese a las ofertas recibidas, como la del Newcastle. El '24' ha manifestado su deseo de quedarse hasta verano, independientemente de la cantidad de minutos que juegue en los próximos meses. Una decisión que Flick respeta y acepta, ya que el alemán considera que la plantilla es algo corta y no quiere más salidas.

Este cambio de planes ha alterado la planificación deportiva del Barça, ya que Deco tenía previsto activar la venta de Eric García en enero para poder inscribir a Dani Olmo. Ahora, el club deberá encontrar una nueva fórmula para inscribir a su gran fichaje. Mientras, Flick tendrá 6 meses más para decidir si Eric García tiene un futuro en el FC Barcelona o si la mejor opción para ambas partes sigue siendo su salida.

Lo cierto es que Eric García está decidido a seguir luchando por su sueño de ser importante en el FC Barcelona. Espera que, con paciencia y esfuerzo, pueda convencer a Flick de que es digno de un puesto en el primer equipo. Sin embargo, su futuro está decidido: tendrá que hacer las maletas una vez finalice la presente temporada, pues su salida del club es necesaria.