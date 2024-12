Maresca no le quiso en el Chelsea, ahora ficha por el Barça: 'Adiós a Dani Olmo...'

Dani Olmo, mediocampista del Barça, fue el gran fichaje del club culer durante la pasada temporada, pero su rendimiento ha caído en picado y está empezando a generar algunas dudas. Dani Olmo fue titular contra el Leganés y fue sustituido en la segunda parte por un Hansi Flick que reconoce que el egarense ha perdido tacto y frescura en campo ofensivo. El Barça está muy preocupado por Dani Olmo: el mediocampista sigue sin ser inscrito y su rendimiento y estado físico no invita al optimismo.

Dani Olmo podría no ser inscrito en LaLiga EA Sports, algo que permitiría que el interior de Terrassa quedara libre en este próximo mercado de fichajes de invierno de 2025. El Barça considera que llegará a tiempo, pero también señala y confirma que fichará a un crack rechazado por el Chelsea para 'cabrear', deportivamente hablando, a Dani Olmo. Maresca no le quiso en el Chelsea y ahora el Barça le fichará para poner a prueba el espíritu competitivo de Dani Olmo, que sigue sin rendir como hace algunos meses.

El Chelsea es un fondo sinfín de jugadores y el Barça quiere aprovechar la situación para llevarse a un descarte de Maresca, líder del conjunto londinense, candidato a ganar la Premier. Este jugador es Carney Chukwuemeka, joven mediocampista austríaco del Chelsea fichado hace algunos meses por 18 millones de euros y que tiene muy poco protagonismo con Enzo Maresca. El Barça piensa en Chukwuemeka para poner en apuros a un Dani Olmo que se siente muy titular con Hansi Flick y que necesita elevar su nivel si quiere ser decisivo.

Dani Olmo preocupa en el Barça, Joan Laporta pregunta por el descarte del Chelsea de Maresca y avanza en su fichaje

Dani Olmo tiene contrato en el Barça, pero el club culer le inscribió por seis meses y ahora podría quedarse fuera de la competición si no se le vuelve a registrar. Además, por si esto no fuera suficiente, el Barça de Joan Laporta piensa en otro fichaje llegado del Chelsea: Carney Chukwuemeka, mediocampista de 21 años por el que se pagaron 18M€.

Los números de Dani Olmo no son preocupantes, pero sí que ilustran que el egarense se ha ido apagando poco a poco, y eso que empezó como una auténtica exhalación. Dani Olmo lleva 6 goles y una asistencia en 14 partidos disputados con el Barça, pero sus problemas físicos han levantado sospechas y Laporta piensa en fichar para prevenir el desastre.

El adiós a Dani Olmo podría ser una opción y Joan Laporta tiene recambio: viene del Chelsea de Maresca

El Barça asegura que Dani Olmo será inscrito, pero lo cierto es que el club culer tiene hasta el 31 de diciembre para ello y todavía no hay ningún avance. El Barça no se lo plantea, pero el adiós a Dani Olmo podría llegar a ser una opción: Joan Laporta se prepara con un fichaje por si el desastre sucede. El Barça asegura que Dani Olmo será inscrito, pero también deja claro que "si el rendimiento del egarense no mejora dejará de ser intocable", lo que ilustra que Laporta quiere fichar.

El elegido de Joan Laporta es Carney Chukwuemeka, un joven centrocampista austríaco que apenas está teniendo minutos bajo la tutela de Maresca. El Chelsea le vendería por unos 7 millones de euros, cantidad que el Barça estaría dispuesto a pagar: sería un gran problema para Dani Olmo.