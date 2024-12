Deco avisa, adiós al Barça en 2025: Viene un fichaje mejor, KO por culpa del Leganés

El FC Barcelona sufrió una inesperada derrota ante el Leganés por 0-1, un resultado que deja nuevamente LaLiga en un puño. Los de Hansi Flick, que venían de una buena racha, no lograron imponer su dominio en casa y dejaron escapar tres puntos importantes. Ahora bien, más allá del duro y sorprendente resultado, la afición culé salió preocupada por varios aspectos a tener en cuenta.

Por un lado, el estado físico de Lamine Yamal asusta: terminó con molestias en su tobillo derecho y podría ser duda para el siguiente partido. A ello se sumó el pobre rendimiento de Robert Lewandowski, quien erró varias ocasiones claras, siendo señalado al final del encuentro. Sin embargo, no fue el único que dejó dudas.

Y es que Deco, que siguió el duelo desde la grada, no quedó nada satisfecho con la actuación de Alejandro Balde, a quien consideraba clave para este curso. El lateral, quien ya había mostrado altibajos la pasada temporada, no dio la talla contra el Leganés, y su futuro se complica por partida doble. En primer lugar, su salida no está descartada y, en segundo lugar, Flick y la directiva ya trabajan en la llegada de un fichaje mejor a coste cero.

Alejandro Balde no acierta ante el Leganés: Deco tiene la solución

Con Xavi a los mandos, el nivel de Alejandro Balde ya dejó serias dudas. Es cierto que empezó como titular con el técnico de Terrassa, pero Cancelo le terminó ganando el puesto y lo relegó al banquillo. Finalmente, la temporada del '3' acabó antes de lo esperado tras una grave lesión sufrida en San Mamés.

Este curso prometía ser el de su consagración, pero Alejandro Balde no está jugando mucho mejor y Deco tomará medidas. De hecho, ante el Leganés permitió que le cogieran la espalda nada más empezar, provocando el córner que culminó en el gol del triunfo visitante. Pero además, a nivel ofensivo también estuvo muy por debajo de su nivel habitual y no aportó peligro alguno.

Deco es consciente de que Alejandro Balde necesita competencia para mejorar, ya que Gerard Martín no es suficiente para presionar al lateral izquierdo. Por lo tanto, el director deportivo del Barça está valorando nuevas opciones, y tiene un claro objetivo en mente. Es mejor que Balde y llegaría gratis, por lo que es una opción realmente interesante: hablamos de Alphonso Davies.

Alphonso Davies saluda a Alejandro Balde

Alphonso Davies ha sido el principal interés de Deco y Flick durante los últimos meses. Davies, que no ha renovado con el Bayern, podría llegar al Camp Nou gratis en 2025, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para reforzar la plantilla culé.

Alphonso Davies sería una mejora considerable para la posición de lateral, y su llegada pondría en aprietos a Alejandro Balde. Aunque la idea inicial de Deco es que ambos compitan por el puesto, en caso de ser necesario, Balde podría salir. En este sentido, el club catalán espera obtener entre 50 y 70 millones por su traspaso.

Deco ya está trabajando en la llegada de Alphonso Davies, sabiendo que, si el canadiense aterriza en el FC Barcelona, la competencia por la banda izquierda será feroz. Por lo tanto, Alejandro Balde se encuentra en una encrucijada. Si Deco logra firmar a Davies, su futuro en el club catalán podría dar un giro de 180 grados.