Confirmado, viene al Barça para competir con Raphinha: Ferran Torres prepara su salida

El eingma del Barça en el pasado verano para tratar de remediar el vacío que se suponía que había en el extremo izquierdo fue prácticamente quisicoso. Sonaron varios nombres, pero la situación económica de la entidad catalana transcurría por cauces de pura incertidumbre; algunos días se creía que el Barça podía afrontar caudalosos pagos, otras veces no. Por eso surgieron rumores de todo tipo, desde grandes inversiones como la de Nico Williams hasta gangas de mercado como Federico Chiesa.

Sin embargo, nadie sospechó que la verdadera solución no era Nico Williams, sino mirar hacia dentro, hacia lo que había en el Barça, y darle un voto de confianza a Raphinha. Sin duda, el brasileño está ahora mismo en el mejor momento de su carrera, siendo diferencial prácticamente en todos los partidos. Lo que no está funcionando en absoluto es su competencia; los suplentes, Ferran Torres y Ansu Fati, no están rindiendo al nivel que debería rendir un jugador del Barça.

Es por ese motivo que los directivos culés sopesan seriamente volver a la carga el próximo verano a por un extremo zurdo de alto linaje que pueda hacerle competencia a Raphinha. En este orden de ideas, todo parece indicar que la hoja de ruta será la de volver a abrir el baúl del verano de 2024 y rememorar viejos deseos. Es decir, que, según algunos rumores, el Barça tratará de fichar a Nico Williams.

Nico Williams, de necesidad a capricho

Nico Williams ha demostrado ser un futbolista de primerísimo nivel capacitado para afrontar un reto tan mayúsculo como el de vestir la carcasa azul y grana del Barça. Este verano optó por quedarse en el Athletic Club, el equipo de su corazón, pero todavía es joven y en los despachos del Camp Nou confían en poder convencerle de cara al próximo curso. El precio de salida de Nico Williams, a priori, será el mismo, en torno a los 60 'kilos', pero el nuevo acuerdo con Nike y la gestión de Joan Laporta en este ejercicio económico brindarán más colchón financiero al Barça para poder afrontar el pago.

Lo cierto es que esta temporada, Nico Williams no está terminando de ser tan importante en el esquema de Ernesto Valverde como lo fue la temporada anterior. Apenas suma dos goles y dos asistencias en los once duelos en los que ha podido participar. Pero, aun así, más allá de los números, sigue siendo un puñal por el flanco izquierdo: desacomplejado en el uno contra uno y con una habilidad única.

Por eso, aunque la llegada de Nico Williams ya no sea tan necesaria como el pasado curso, en el Barça siguen confiando en que pueda llegar a la Ciudad Condal más pronto que tarde. Eso supondría que Ferran Torres, uno de los hombres menos utilizados por Hansi Flick y más criticados por la hinchada, deba hacer las maletas.