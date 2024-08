Clément Lenglet es la solución: sale del Barça para que entre un fichaje top

Clément Lenglet llegó al Barça en 2018 con la esperanza de convertirse en un central intocable. Por desgracia para los aficionados del FC Barcelona, el defensor no ha rendido como se esperaba. Tras varias malas actuaciones, la entidad lo cedió para ver si recuperaba su buen nivel, pero no fue así.

Ayer, día 25 de agosto de 2024, se le vio en el palco del Cívitas Metropolitano, la que será su nueva casa. Los colchoneros esperaban que se hiciera oficial ayer, pero no fue así; por lo que, probablemente, lo anuncien hoy. Muchas fuentes aseguran que ya está hecho y la salida de Clément Lenglet le deja la puerta abierta al fichaje de verano del Barça.

El adiós de Clément Lenglet ayuda al Barça

Aunque varias fuentes afirmaban que Hansi Flick iba a contar con Clément Lenglet, finalmente se ha visto que no ha sido así. El francés se ha pegado al Barça y la directiva no lo puede sacar ni con agua caliente. Pese a haberle comunicado en diversas ocasiones que no van a contar con él, no ha habido forma de echarlo.

Su alta ficha perjudica mucho al club, especialmente ahora que no tiene margen en la masa salarial. Finalmente, Clément Lenglet ha aceptado irse como cedido al Atlético de Madrid, que lo ve ideal para acompañar a Le Normand. Se le ha tenido que renovar hasta 2027 para fraccionar su sueldo y que los colchoneros puedan hacerse cargo de su ficha.

Aunque esto es retrasar el problema, el Barça ha ganado tiempo para pensar e inscribir a su fichaje de verano, Dani Olmo. Gracias a las salidas de Mika Faye, Vitor Roque y Clément Lenglet, es probable que el ya Barça pueda inscribir a su nuevo mediapunta. El ex del Leipzig ya se ha perdido los dos primeros encuentros y se supone que no va a estar ausente en el tercero.

Dani Olmo podrá ser inscrito

Frente al Athletic Club, las cámaras enfocaron varias veces a Dani Olmo, que estaba junto a los lesionados en la grada. Al no estar inscrito, no pudo sentarse en el banquillo con sus nuevos compañeros. Esta situación es bastante desagradable y no da una buena imagen al club.

El Barça está haciendo todo lo posible por inscribir a su nuevo atacante y la única forma ha sido liberando masa salarial. Ya se han marchado varios jugadores, así que se empieza a ver la luz al final del túnel. La salida de Clément Lenglet, probablemente oficializada hoy, le ha abierto mucho el camino a Dani Olmo.