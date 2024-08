Nuevo aviso sobre las tormentas en Cataluña: riesgo importante en estas 4 zonas

Las tormentas todavía no se han despedido de Cataluña y este miércoles volverán a hacer acto de presencia a primera hora de la tarde. Así se desprende de los mapas facilitados por el meteorólogo Àlex Van der Laan, quien avisa de las cuatro zonas en las que más lloverá. La tendencia será la misma que la de inicios de semana, aunque con alguna novedad en algunos puntos.

Concretamente, se espera que este miércoles haya chubascos en las comarcas del Ripollès, Berguedà, Lluçanès y Osona. De igual forma, también se registrarán tormentas en el Pirineo y podría llegar el agua en algunos puntos de Gerona y el norte de Barcelona.

Con esta previsión, se confirma la tendencia de esta semana, la cual encara los últimos días del mes de agosto. El Pallars Jussà y el Sobirà se suman a la lista de comarcas con más probabilidad de lluvia. En el resto de Cataluña las nubes se irán combinando con el sol en una jornada con un ambiente cálido y bochornoso.

Las tormentas no solo llegan a Cataluña

No cabe duda de que Cataluña es uno de los puntos más afectados por las tormentas de estos últimos días. Ahora bien, no es el único territorio en el que los paraguas han sustituido a los bañadores. En este sentido, el hombre experto en la predicción del tiempo asegura que lloverá en Navarra, País Vasco y Aragón.

También en estas comunidades autónomas podría caer piedra y acrecentar la virulencia de las tormentas. Por su parte, el Meteocat no ha activado alertas y, aunque sí que muestra las precipitaciones en su mapa, todo está dentro de la normalidad.

De ahí que el norte del país registrará una serie de chubascos que harán que el verano se empiece a despedir antes de tiempo. De eso también aviso la AEMET hace ya unos días. La entrada de un aire frío por el este peninsular haría que las tormentas cobraran cada vez más fuerza a lo largo de la semana.

Un pronóstico que se alargará durante semanas

De esta forma, se confirman las previsiones y no se descarta que las lluvias se sigan alargando con el paso de los días. Asimismo, se inicia así el aviso de un mes de septiembre húmedo debido a una "anomalía de precipitación". El otoño llegará con fuerza en octubre y con temperaturas que parecerán más de un invierno temprano que no gustará a todo el mundo.

No obstante, los más amantes del verano y de los planes de playa al aire, todavía podrán disfrutar unos días. Las lluvias no quitan que todavía se esté en verano y que las temperaturas sigan siendo altas y acordes a esta época del año. Eso sí, si todavía no te has escapado al mar o no has disfrutado de la montaña, no te entretengas, el tiempo se acaba.