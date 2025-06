Pepe del Real señala el futuro de Pelayo Díaz tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

'Supervivientes' ha llegado a su fin y los concursantes han intentado solucionar algunos de los conflictos que han arrastrado durante estos meses.El debate final unió de nuevo a todos los participantes, con la gran ausencia de Montoya en plató. En el plató de 'Vamos a ver' han debatido sobre este tema, poniendo enfasis en la actitud de participantes como Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Álex Adrover o Anita, entre otros.

"Sin más, si ya no tienen que volver a verse. Adiós muy buenas, el concurso ha terminado, que os vaya muy bien la vida a todos", arrancaba el debate Joaquín Prat. "Escassi estuvo impecable", soltaba Alejandra Prat en el plató de 'Vamos a ver'.

"Pero hay formas y formas de terminar, bien como lo ha intentado hacer Escassi o mal, como ha hecho Pelayo, que está dando caña todo el rato. Creo que le apetece y bien porque creo que le apetece estar sentado en un sillón dando caña", opinaba Pepe del Real.

| Mediaset

"Sabe que le está beneficiando esa imagen de malote y mientras Escassi está hablando con el corazón, sabiendo que se ha equivocado y ha sabido reconducir la situación. Algunos llevan el duelo con una hoja de ruta marcada y el dolor no es el mismo que los que están sufriendo en casa de verdad", añadía Kike Calleja en directo.

"En el enfrentamiento con Álex Adrover al final te das cuenta de que tiene mucha razón en la parte de la educación. Están hablando, teniendo una conversación, Anita se gira y se va. Eso no se hace, mientras te están hablando te puedes esperar", sentenciaba Alejandra Prat.

"Habéis pronunciado varias veces la palabra duelo, no te parece un poco exagerado? Sinceramente, me parece ridículo. Han ido a un concurso, a ganar pasta, y tú hablas de duelos. Los duelos son otros, utilicemos otra palabra, desencanto o desilusionado, porque personalmente me ofende que uséis esa palabra para hablar de Montoya cuando probablemente está en casa porque no le ha apetecido ir a un programa de televisión. ¿Duelo de qué?", concluía Alejandro Lequio el debate en 'Vamos a ver'.