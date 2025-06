Joaquín Prat paraliza el debate sobre 'Supervivientes' por lo que se dice de Anita

Montoya dio plantón por sorpresa al equipo de 'Supervivientes' durante el debate final. Todo tras la entrevista de Anita en 'De Viernes', que muchos consideran que ha sido una traición hacia el que era su pareja. Todo esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', con diferentes opiniones.

De este modo, Joaquín Prat arrancaba el debate con una reflexión: "Sabíamos que lo que mejor le podía pasar a ambos es que cada uno se fuese por su lado. A Montoya desde aquí le deseamos una pronta recuperación, o recuperación, dure lo que dure. Anita pidiendo perdón por una traición: es normal que Montoya te bloquee si se siente traicionado al revelar que en Playa Misterio habían tenido relaciones".

"El jueves por la tarde, que sabíamos que habían ido al reconocimiento médico, estuvieron pasando juntos en la habitación del hotel y había una cordialidad. Luego cuando llegan a la gala empieza Montoya a escuchar ciertas cosas que no se esperaba de Anita, incluso no sabía que iba a ir a 'De Viernes'. Se lo ocultó y se sintió traicionado, por lo que yo entiendo que esté mal", sentenciaba Kike Calleja.

"¿Por qué le tiene que explicar exactamente cada paso que va a dar o que va a hacer en sus siguientes movimientos? Creo que Anita estuvo super bien, dio la cara, expuso todo lo que ella pensaba y pidió poner cierta distancia. No todo el mundo reacciona igual ante esta situación de estar expuestos constantemente. Llevan un camino muy largo y creo que, en este caso, Montoya a mitad del concurso nos demostró que el estrés no lo lleva bien. Hay que dejar a la gente su tiempo", añadía Alejandra Prat en el plató de 'Vamos a ver'.

"Es normal que Anita reaccionase así el jueves porque todo el mundo cuestionaba ese encuentro entre ellos en plató. Al final Anita se vino arriba, se calentó, y al final para que la gente entendiese por qué Montoya estaba tan frío con ella, a lo mejor contó algo que habían quedado que quedase entre ellos", decía Pepe del Real.

En ese momento, Joaquín Prat paralizaba el debate: "¿Eso como se llama? Traición. Si tú y yo hemos quedado en guardar algo y luego lo cuentas...". "Si después de convivir dos meses contigo llega una mañana y ni me miras a la cara...", defendía Pepe del Real.

Sin embargo, era Sandra Aladro la que quiso aclarar la situación: "Cuentan que Anita había dejado preparada toda una artillería contra él en caso de que tocase defenderse. El entorno de Anita lo ha explicado. Tras saber eso en maquillaje está distante, pero Montoya no hace nada más, pero Anita aprovecha el momento para hacerse la víctima".

"Estuvo en un programa en el que la clave está en que te vean manteniendo relaciones sexuales. ¿De qué estamos hablando, por favor? ¿Se avergüenza porque la otra dijo eso? Ya no se acuerda de donde estuvo dos meses antes. Creo que la raíz de todos los problemas es que Montoya no ganó 'Supervivientes', esa es la clave. Y lo de bloquear a una persona es de niñato. Si no quieres hablar con una persona a la que conoces al menos ten la gallardía de decírselo a la cara", concluía Alessandro Lequio el debate en 'Vamos a ver'.