Joshua Velázquez revela ahora su mayor decepción tras salir de 'Supervivientes'

Después de semanas de silencio, Joshua Velázquez ha roto su silencio, compartiendo con sus seguidores una de las desilusiones que se ha llevado de su paso por 'Supervivientes'. El diseñador, que hasta ahora se había mostrado contenido al hablar de sus compañeros, ha explicado los motivos que lo han distanciado de Álex Adrover, con quien mantenía amistad en Honduras.

La revelación ha llegado a través de sus stories de Instagram, coincidiendo con la salida forzada de Álex Adrover de 'Supervivientes' tras sufrir una lesión en la rodilla. Aunque Joshua Velázquez no le desea ningún mal por lo ocurrido, no ha podido evitar expresar lo que lleva tiempo sintiendo: "Si no lo digo me va a salir un bultito... ¡Ojo! Que siento muchísimo que se haya tenido que ir por prescripción médica por la caída. Eso no se lo merece nadie, pero es que Álex debería haber sido expulsado tres semanas atrás o un mes atrás".

"Me he enterado de cosas que no me han gustado de él. Me vendía una cara por un lado y por detrás me decía otras cosas. Para mí ha sido la desilusión y la decepción de 'Supervivientes'. Yo me tiré del helicóptero con él y le guardaba un cariño inmenso, pero para mí es la persona más falsa que ha pisado 'Supervivientes'", decía Joshua Velázquez.

| Mediaset

Pese a la contundencia de sus palabras, Joshua Velázquez ha preferido no entrar en los detalles de esa ruptura personal, aunque ha dejado claro que podría hacerlo en el futuro. "Te pone cara de bueno, pero luego por detrás te la va clavando. Quizá algún día os cuento lo que ha pasado", ha explicado.

Pese al sabor amargo que le deja su desencuentro con Álex Adrover, Joshua Velázquez valora su paso por 'Supervivientes' como una experiencia inolvidable. Asegura que ha cumplido un sueño y que también se lleva amistades verdaderas, como la que mantiene con Montoya, a quien considera ganador: "No hay otro".

"No volvería a convivir, sin duda alguna, con Anita. Me he llevado genial con ella, ha sido una relación de amor-odio, la quiero muchísimo. Sé que la voy a tener fuera, pero es que es una gritona y una mandona", ha revelado también.