La predicción de Alessandro Lequio tras la salida de Álex Adrover de 'Supervivientes'

Álex Adrover ha tenido que abandonar 'Supervivientes' a pocas semanas de la final tras un accidente en una prueba. Un fuerte golpe en la rodilla ha provocado que el concursante vuelva a España antes de tiempo, sin ser expulsado por el público. La salida y un inesperado retorno ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver'.

"Es tan buena persona, que vale, es un mueble, pero creo que es super necesario tener a personas así en realities y que no todo sea conflicto y mal rollo", arrancaba el debate Alejandra Rubio. "Es uno de los concursantes que se lamenta que ocurra esto", añadía Antonio Rossi en 'Vamos a ver' sobre 'Supervivientes'.

"En este momento Álex era necesario con toda la crispación que hay, porque es una persona que siempre aporta paz, alegría, hermandad...", decía Alejandra Prat. "Había llegado muy lejos porque en las últimas nominaciones siempre ha sido el que se ha salvado el primero", opinaba Adriana Dorronsoro.

| Mediaset

"Tiene que estar cuatro semanas con la rodilla inmovilizada y sin hacer esfuerzos, por eso precisamente ha tenido que abandonar. Tenemos que recoger cable algunos, que pensábamos que era un buen miembro del equipo de producción", decía Pepe del Real, recordando que Álex Adrover no ha dado mucho contenido en 'Supervivientes'. "Me encanta que me hagan cambiar de opinión porque es super válido. Tiene que haber más buena gente en el mundo y Álex aporta luz", decía entonces Alexia, que ha sido una de las más críticas.

Por su parte, Alessandro Lequio ha opinado de la nominación de esta semana, tras el regreso de Damián Quintero: "La expulsión de las cuatro vacas de la semana desequilibrará a un equipo u otro. Y el regalito que le han hecho a Damián, si supera la nominación de esta semana, cuidado que puede dar la sorpresa".

"Creo que fue una decisión muy difícil decir si se quedaba o no porque una vez que estás fuera, volver a verte dentro pensando que ya vas a ver a tu familia... Le vi dudar mucho. Creo que fue muy transparente diciendo que si le han echado ya no merece lo mismo. Creo que Damián debe quedarse esta semana", concluía el debate Alejandra Prat.