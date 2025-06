Antonio Rossi saca a la luz la verdad del concurso de Escassi en 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi ha estado al borde de la expulsión en la última gala de 'Supervivientes'. Algunos apuntan a que al jinete le ha perjudicado señalar recientemente a Montoya, perdiendo apoyo en el público. Todo esto ha sido debatido por el plató de 'Vamos a ver' este viernes.

"Creo que es muy consciente de que ha metido la pata y tiene hasta miedo de lo que esté ocurriendo fuera con lo que ha pasado dentro. Llegado a este punto, al borde de la expulsión, dice que la gente se ha dado cuenta de que nos hemos equivocado con nuestra estrategia. Creo que tiene esa sensación", ha arrancado Carmen Borrego el debate en 'Vamos a ver'.

Sin embargo, Joaquín Prat le ha lanzado una pregunta: "¿La acusación tan grande que hizo Escassi fue parte de una estrategia?". "Según dice es algo hablado entre Pelayo y Álvaro, así que es una estrategia. Si eso es así, la gente lo está castigando y me parece muy bien", respondía la colaboradora.

"No se quiere ir porque sino no hubiera hecho la prueba de líder, habría tirado la toalla. Sabe que ha perdido todo el apoyo, que no va a quedar en una posición que no quiere, pues se pone en el disparadero. Dice que se quiere marchar, pero realmente no se quiere ir", decía entonces Kike Calleja en 'Vamos a ver'.

"Sabe que se ha pasado de frenada, ha sido bastante heavy lo de esta semana. Álvaro ha pasado de estar en segundo paso a esta semana llevarse todo el protagonismo y para mal. Creo que se pensaba que les iba a salir bien, ha salido mal, por eso llegó anoche con la que saltó, que nadie lo entendimos. Se ha dado cuenta de que sí tiene el favor del público con la salvación, que le ha hecho más fuerte", opinaba también Nuria Chavero.

"Se ha dado cuenta de que se ha cargado su concurso, por eso está así. También sabe que ahora el cariño lo tienen Anita y Montoya, que es algo evidente. Pelayo no es santo de mi devoción, pero creo que es un gran concursante, y ya que se quería quedar, el público tendría que haber votado porque Escassi no quería", decía Adriana Dorronsoro.

Por su parte, Antonio Rossi ha desvelado los planes de Álvaro Muñoz Escassi: "Se mete en la última semana habiendo ganado la prueba de líder. Todo el mundo quiere ganar, pero Escassi no iba para eso, su estrategia desde el principio era mantenerse y lo ha conseguido. Se va a meter en la última semana y sale, para él, aunque haya metido la pata, como un vencedor porque ha cumplido su objetivo".