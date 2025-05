El impactante cambio físico de Joshua Velázquez tras tres meses en 'Supervivientes'

Joshua Velázquez se convirtió en uno de los últimos expulsados de 'Supervivientes'. Tras una noche llena de tensión en la Palapa, los nominados Álex Adrover, Pelayo Díaz y el propio Joshua se enfrentaron al veredicto. Finalmente, fue el canario quien tuvo que abandonar la aventura.

Esta expulsión del joven estuvo precedida por un duro bajón físico y emocional que sufrió hace unas semanas, cuando tuvo que ser evacuado de urgencia por un herpes zóster. Aunque logró mantenerse en el concurso salvándose tres veces consecutivas, poco a poco fue perdiendo fuerza. Sin embargo, como en toda situación difícil, también hubo un lado positivo. El exconcursante pudo disfrutar de su primer gran banquete y verse por primera vez frente al espejo tras más de tres meses de aventura.

Al destapar el espejo, el propio protagonista no se ha reconocido. "Qué raro me veo con barba, ¡tengo canas!". No ha dado crédito en ningún momento asegurando su negativa de estar así en España o de pasearse por la capital con este nuevo look. Además, ha expresado que su crecido bigote se asemeja "a un florero".

| Mediaset

Aun así, el diseñador está muy contento con su cambio físico y no le ha disgustado del todo ese pelo largo: "Me voy a dejar así el bigote y la barba". En cuanto al cuerpo, el exsuperviviente no ha visto grandes cambios. "El cuerpo me lo veo normal, soy muy delgado".

Tras ello, ha vivido una ducha con agua caliente, jabón y champú que le ha sabido a gloria. "Echaba mucho de menos el olor a champú". Pero lo que más ha echado de menos ha sido el desodorante. "Llevo sin echarme desodorante y oliendo a sobaco dos meses y medio".

Contento con su cambio físico y ya aseado, el último paso fue disfrutar de un gran manjar. Hamburguesas, pizzas, fruta, bollería son solo algunos de los alimentos que ha podido disfrutar Joshua Velázquez. Tanta era la cantidad de comida que no ha sabido por donde empezar y hasta casi se le han saltado las lágrimas.