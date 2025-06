Antonio Rossi se atreve a predecir el futuro de Montoya y Anita tras 'Supervivientes'

La relación entre Montoya y Anita sigue estando en el punto de mira 'Supervivientes'. Cada vez queda menos para la gran final del reality y muchos especulan sobre su futuro tras sus idas y venidas desde su paso por 'La Isla de las Tentaciones'. Este tema ha sido tratado en el plató de 'Vamos a ver', con opiniones divididas.

Por su parte, Antonio Rossi se ha atrevido a pronosticar lo que va a pasar: "Vamos a verlos matarse, volver a hablar el uno del otro, de las traiciones, de lo que le hizo, lo que no le hizo. Los veremos juntos seguro en el plató, haremos entrevistas. Pasarán los primeros días en una luna de miel, y luego se irá todo al desastre".

"¿No has visto un poquito de amor por parte de Montoya?", preguntaba entonces Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver'. "Es que no es real, no hay nada real, es solo atracción sexual pura y dura, es piel. Es apasionante, pero claro...", sentenciaba Antonio Rossi.

| Mediaset

"Lo que veo aquí es que como en todos los realities lo que triunfa son las carpetas y esta es una auténtica carpeta en 'Supervivientes'. Y esta tiene algo más, porque a esa carpeta se suma todo lo que viene de atrás, todos los dramas, todas las discusiones... La gente está apasionada con Montoya y Anita porque es una carpeta maravillosa", opinaba también Nuria Chavero en 'Vamos a ver'.

"Por un lado está la humillación que vivió Montoya en el anterior concurso, pero creo que cuanto Anita salga y vea las humillaciones que también ha sentido aquí... Porque quieres o no quieres, pero la ha estado utilizando, que si ahora si, ahora no, y humillando en muchas ocasiones. Eso Anita cuando lo vea no le va a gustar", añadía Carmen Borrego.

Además, Alexia Rivas ha señalado una posible estrategia: "Si Montoya no ve que Anita tiene el favor del público como lo tiene no se acerca a ni con un palo. Montoya se ha acercado ahora a Anita porque sabe que tiene el favor del público. Al principio la despreciaba porque era la gran odiada de España, porque fue crucificada, y cuando ha visto que el público la tiene, ahora se une a Anita".

"La ha despreciado porque la humilló delante de toda España. Anita no ha parado de estar pico pala hasta que Montoya no ha entrado por el arco. Le ha dicho que la quiere como ser humano y como persona, pero no está enamorado", concluía el debate Kike Calleja.