RTVE Play recupera 'La Familia de la Tele' tras su cancelación, pero con un cambio

'La Familia de la Tele' vuelve a RTVE Play tras la inesperada cancelación del miércoles.En La 1, el espacio se emite en dos bloques: de 15:50h a 16:50h y de 18:40h a 20:30h. En medio, 'La Familia de la tele' salta a RTVE Play con un formato diferente, más dinámico, y la salida y entrada de los colaboradores.

Sin embargo, pese a estar anunciado, este miércoles 7 de mayo, 'La Familia de la Tele' no se emitió en RTVE Play. No obstante, este jueves 8 de mayo vuelve la emisión, pero con un importante cambio: solo se emitirá durante 'Valle Salvaje'. Por lo tanto, el espacio de RTVE Play reduce su emisión a cincuenta minutos, de 16:50h a 17:40h, y no se emitirá durante 'La Promesa', que sería hasta las 18:35h.

Se desconocen los motivos de repentina esta decisión, pero podría estar motivada por las flojas audiencias que ha cosechado 'La Familia de la Tele' en sus primeros días. Además, ha salido a la luz que el espacio también prepara más cambios en el plató, para intentar hacer más dinámico el espacio.

| RTVE

En su tercer día, este miércoles, debido al especial informativo de La 1 sobre el cónclave, tan solo se emitió en el segundo acto. No obstante, 'La Familia de la Tele' perdió ocho décimas hasta un escueto 6,2% y 445.000 seguidores. En franja de coincidencia, 'La Familia de la Tele' fue cuarta por debajo de Antena 3 (14,5% y 1.045.000), Telecinco (11,1% y 797.000) y laSexta (9,8% y 706.000). De hecho, es quinta si tenemos en cuenta las autonómicas (9% y 645.000), que también sacan tres puntos de cuota al espacio de La 1.

Recordamos que, en su estreno, el primer tramo de 'La Familia de la Tele' fue tercero con un escueto 8,7% y 769.000, por debajo de Telecinco (8,9%) y Antena 3 (14,1%). Por su parte, el segundo tramo de 'La Familia de la Tele' se conformó con un 9,1% y 708.000 seguidores. En su segundo día, en su primer tramo se mantuvo en audiencias al marcar un 8,7% y 765.000, pero cayó 1,7 puntos en el segundo hasta un escueto 7,4% y 546.000.De este modo, en