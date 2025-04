RTVE detalla su programación para el martes, sin rastro de 'La Familia de la Tele'

Siguen las malas noticias para los seguidores de 'La Familia de la Tele' tras cancelarse el estreno previsto para este lunes. El apagón que afectó a toda la península provocó que RTVE suspendiese de nuevo la llegada del formato vespertino. Un día después, aún es una incógnita cuando llegará 'La Familia de la Tele', pero está claro que no será este martes 29 de abril.

A lo largo del día, RTVE seguirá informando sobre el apagón con una cobertura informativa. 'La Hora de la 1' alargará su emisión hasta las 12h, momento en el que empezará un especial informativo con Alejandra Herranz y Lluis Guilera. De este modo, tampoco habrá emisión de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González este martes.

Tras cancelarse el lunes, sí volverán los Territoriales con su doble emisión habitual, de 13:55h a 14:20h y de 15:50h a 16h. Posteriormente, en el horario de 'La Familia de la Tele', seguirá el especial informativo con Lluis Guilera, ahora junto a Marta Carazo. Justo después se emitirá 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', cuya emisión también fue cancelada este lunes debido al apagón.

| RTVE

Aún es una incógnita el espacio que ocupará la franja de 18:30h a 20:30h, pero todo apunta a que, una vez más, podría volver 'El Cazador'. Lo que sí parece quedar claro es que de nuevo no habrá estreno de 'La Familia de la Tele'. Pese a no haber ninguna confirmación oficial, no sería descartable que se retrase hasta el próximo lunes 5 de mayo, teniendo en cuenta el puente de esta semana con el festivo del 1 de mayo.

Recordamos que 'La Familia de la Tele' se presenta como un living show inspirado en los grandes magacines tradicionales, pero con una puesta en escena y una realización completamente diferentes. Un pedacito de vida cotidiana en directo cuyo objetivo, además de informar y entretener, es ser útil al espectador. El plató, además, se presentará como un barrio, una plaza bonita con edificios.

Al frente de esta gran familia televisiva estará María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial. Junto a ellos, el programa contará con un amplio equipo de colaboradores formado por rostros conocidos del mundo de la televisión y el periodismo. Participarán Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco.