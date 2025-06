Un reportero de 'Vamos a ver' sufre una brutal agresión del hermano de un maltratador

Brutal agresión en directo a un reportero de 'Vamos a ver' en Moraña, Galicia. El equipo cubría un caso de violencia machista: Marisol, de 49 años y madre de cinco hijos, desapareció el 31 de mayo. Tras una búsqueda, hallaron un coche calcinado con los cuerpos de Marisol y Ramón, su expareja y presunto autor del crimen.

Por eso, este lunes el equipo se desplazó al lugar para informar sobre el caso. Sin embargo, durante la cobertura, el hermano de Ramón, visiblemente alterado, atacó físicamente al reportero. Un policía local que intentó intervenir también fue empujado, al igual que el alcalde del municipio, José Cela, quien estaba presente y trató de calmar la situación.

Ayer, el reportero Antón López intervino en 'El programa de Ana Rosa' para explicar lo ocurrido con el hermano del presunto agresor, con quien ya habían tenido un encontronazo previo. Sin embargo, la tensión se disparó cuando volvieron a coincidir en la zona, y el hombre reaccionó de forma violenta, llegando a agredir al equipo.

| Mediaset

"Lo que se ve en el vídeo no es nada, es el final del todo. Esas imágenes son las que grabó una compañera de prensa escrita ya al final de la discusión, eso no es nada. No estoy exagerando", explicaba el periodista para contextualizar la situación después de ver las imágenes.

"Antes de eso, vamos a ver al agresor, a primera hora de la mañana, nos echa de muy malos modos y con amenazas, se acordó de toda mi familia y nos echó. Nos vamos a casa de los desaparecidos que es desde donde os hago la conexión... Nunca pensé que él iría a la casa, fue una coincidencia, fue a echarle de comer a los perros y en cuanto nos ve, nos agrede, nos tira al suelo y pensé que me iba a dar una patada. Mi reloj y el móvil saltan por los aires. Si no llega a ser por el jefe de la Policía Local que se enfrentó a él, allí pasa algo muy grave. Entiendo que la familia está muy nerviosa, pero no se puede llegar hasta ahí", relataba con miedo en el cuerpo.

El reportero pudo ponerse a salvo gracias a que una vecina le recogió con su coche, pero les persiguió hasta el centro de Moraña, donde se ven las imágenes y el final del todo. "Vino directamente a por nosotros. Si no llega a intervenir el agente que se enfrentó a él, podríamos estar hablando de algo mucho más grave".