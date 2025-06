Jarro de agua fría para Bahar tras la última y dolorosa decisión de Evren en 'Renacer'

El último capítulo de 'Renacer' ha sacudido a la audiencia con una montaña rusa emocional que ha dejado huella. Mientras Bahar y Timur ofrecían declaraciones en directo en televisión, los resultados de las pruebas toxicológicas de Evren irrumpieron en escena: todo limpio. El joven médico quedaba exonerado ante la opinión pública.

La noticia fue recibida en 'Renacer' como un alivio colectivo, especialmente por Timur, que no tardó en respaldar públicamente a su compañero. "No tiene sentido hacer caso a rumores que solo quieren sabotear la carrera de un joven médico", afirmó ante las cámaras, con tono firme. Y razón no le faltaba, al menos en apariencia. Porque aunque Bahar también se dejó arrastrar por la duda, ahora está convencida de que Evren no consumió ninguna dosis indebida y, por tanto, no la traicionó. Lo que ignora es que la aparente inocencia del médico se debe a una maniobra encubierta: Evren alteró sus muestras de sangre sin que nadie lo supiera.

Después del escándalo, Bahar quiso encontrarse con él en 'Renacer'. Había pasado por la peluquería y su aspecto irradiaba calma, pero en su interior pesaba la culpa. Apenas lo vio, lo abrazó con fuerza y se disculpó por haber desconfiado. Le confesó que, al verlo desplomarse en plena operación, se dejó dominar por el miedo: "Me dejé llevar por mis pensamientos...", dijo entre lágrimas.

Ella todavía cree que pueden enfrentar el futuro juntos, incluso con las secuelas físicas que él arrastra en 'Renacer', pero Evren, esta vez, no dejó ningún espacio a la esperanza. Frente al intento de reconciliación, fue tajante: no quiere seguir. Bahar le recordó cuánto ha significado para ella, incluso le agradeció la mujer en la que se ha convertido gracias a él, pero Evren muro ya estaba levantado.

Desesperada, Bahar intentó hacerle entender que todo ha sido un malentendido, pero no sirvió de nada. Evren, decidido, pronunció las palabras que cerraron el capítulo con un nudo en el estómago: "No podemos superar esto. Se acabó". Y sin más, se subió a su moto y desapareció, dejando atrás a una Bahar rota, en mitad de la calle, entre lágrimas y silencios.