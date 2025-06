La decisión de Evren que cae como un jarro de agua fría a Bahar en 'Renacer'

Antena 3 emite este martes 3 de junio, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Evren se desmayó en mitad de una operación y Bahar tuvo que ocuparse del trasplante. Bahar se sintió muy decepcionada con Evren y él decidió renunciar a su trabajo como cirujano. Además, la prensa se enteró de lo sucedido con el desmayo de Evren y comenzaron a hablar de negligencia en el hospital Peran.

Timur besó a Efsun y ella le dejó claro que no quería ser su aventura, pero ambos acordaron guardar las distancias entre ellos. Umay buscó a Cem porque no respondía a sus llamadas y no podía olvidarse de él. Timur, muy estresado, recibió los reproches de Rengin, quien le recriminó que siempre huía de sus problemas porque no aguantaba más, pero necesitaba saber que no había otra mujer y que estaba equivocada.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Rengin está sufriendo mucho por culpa de Timur y la relación tan tormentosa que tienen. La televisión está entrevistando a Bahar y Timur cuando llegan los resultados de las pruebas toxicológicas de Evren. Por suerte, los resultados muestran que está limpio y toda la audiencia se entera de que no se ha producido ninguna negligencia por su parte.

Bahar se disculpa con Evren por no haberle creído y asegura que tenía mucho miedo de que le pasara algo. Además, le promete estar a su lado siempre, pero Evren cree que no van a poder superar el bache que están atravesando y decide romper su relación. Y es que, en realidad, cambió sus muestras de sangre a escondidas para que los resultados mostrasen que estaba limpio.