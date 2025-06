Nadie esperaba la aparición del hijo de Marta López en su entrevista en 'De Viernes'

A pocos días de pasar por el altar, Marta López ha vivido un momento que no olvidará jamás. Lo que prometía ser una entrevista más en 'De Viernes' se transformó en una sorpresa inolvidable gracias a su hijo mayor. Jorge venció su carácter reservado para aparecer en el plató con un gesto que conmovió a todos.

Jorge, de 18 años, irrumpió en directo en el plató de 'De Viernes' con un ramo de flores para su madre. Lo hizo con un mensaje que dejó sin palabras a Marta López: "Te mereces todo lo mejor en esta vida y todo lo bueno que te pase porque te lo has ganado, mamá".

Unas palabras que no solo sorprendieron a la audiencia de 'De Viernes', sino que también provocaron una reacción inmediata de Marta López, que no pudo contener las lágrimas. "No me creo esto, no sé si es real o estoy soñando, él es muy tímido, le debe estar costando horrores hacer esto. Te quiero mucho, hijo mío", decía en 'De Viernes'.

| Mediaset

La aparición de Jorge es especialmente significativa, ya que siempre ha mantenido un perfil discreto y ha evitado la exposición mediática, a pesar del trabajo público de su madre. Pero esta vez quiso estar presente y demostrarle su apoyo en uno de los momentos más importantes de su vida.

Marta López se casará la próxima semana con Alejandro, un fisioterapeuta de 39 años con el que inició una relación tras conocerlo por amigos comunes. Asegura estar profundamente enamorada: "Tiene la sonrisa más bonita del universo". Aunque ya ha estado casada antes, reconoce que esta vez los nervios no le están dando tregua: "Pensaba que al ser la segunda vez no iba a estar tan nerviosa, pero no, estoy atacada."

La celebración promete ser de las más multitudinarias del verano. "Entre familia y amigos nos salen más de 340 personas. Pero es que yo llevo 25 años ininterrumpidos en televisión, he conocido a muchas personas que se han convertido en amigos", explicaba Marta López.