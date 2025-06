Marta López sorprende con sus palabras directas sobre Xavier Sardà en 'De Viernes'

Marta López volvió a ponerse frente a las cámaras en 'De Viernes' para repasar su trayectoria televisiva. Con Beatriz Archidona y Santi Acosta, la colaboradora echó la vista atrás hasta sus inicios en la pequeña pantalla, marcados por su fugaz paso por 'Gran Hermano 2'.

"Nunca pensé que iban a llamar para participar. Mi padre me dijo que no me lo pensara dos veces y que fuera para allí. Me cambió la vida, no buscaba nada, entré a la casa porque soy una loca y me gusta vivir muchas experiencias. Tuve la gran suerte de estar solo once días en 'Gran Hermano'", confesó con sinceridad.

Su carrera no terminó ahí, ya que apenas unos días después de salir de Guadalix de la Sierra, dio el salto a uno de los programas más influyentes de la época: 'Crónicas Marcianas'. Fue Xavier Sardà quien apostó por ella sin dudar: "Me cogió de la mano y me sentó en 'Crónicas Marcianas'. Aquello era la guerra", explicó Marta López, visiblemente emocionada al recordar aquella etapa en 'De Viernes'.

| Telecinco

Sus inicios en el programa nocturno no fueron fáciles. Marta López habló sin tapujos sobre lo duro que fue enfrentarse al ritmo y la intensidad del formato: "Salía al plató, me sentaba ahí y salía en el descanso y me ponía a llorar y volvía a entrar. No entendía nada, no entendía por qué me llamaban 'puta'. Ahí entendí que o te defiendes o te comen".

A pesar de la dureza, asegura que fue una etapa de gran aprendizaje. De hecho, tuvo como referente a uno de los colaboradores más temidos del espacio: Coto Matamoros. "Era un animal televisivo, tuve que aprender a contestar", reconoció.

Marta López también habló de su vínculo con 'Gran Hermano', al que ha regresado en varias ocasiones. A lo largo de los años, ha entrado en la casa hasta en cuatro ediciones distintas, siempre con el mismo entusiasmo: "Ganaba más dinero fuera que dentro de la casa, pero volvía a entrar. Entré cuatro veces a la casa de 'Gran Hermano'. Volvería a vivir 'GH' una y mil veces. Entraba por amor al arte, para mí esa casa lo es todo".