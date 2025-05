El maléfico plan de Isabel Serrano que da un giro de 180º a toda 'La Promesa'

La inesperada aparición del duque Lisandro en el palacio de 'La Promesa' ha tomado por sorpresa a todos los miembros de la familia Luján. Lo que parecía una visita casual, ha resultado ser una jugada cuidadosamente orquestada por alguien muy concreto: Leocadia, personaje de Isabel Serrano. La señora de Figueroa ha desvelado en 'La Promesa' el verdadero motivo de su invitación, y tiene que ver directamente con Cruz.

Y es que, sin previo aviso, el duque de Carvajal y Cifuentes irrumpió en 'La Promesa', generando desconcierto entre los Luján. Tenían muchos secretos que ocultar: desde la boda de Catalina, la verdadera identidad de Adriano, la existencia de Andrés y Rafaela, hasta la delicada situación de Curro. Sin embargo, Lisandro no tardó en descubrir cada uno de estos hechos.

Sin embargo, no fue casualidad que Lisandro llegara justo en este momento. La responsable de que el duque haya llegado al palacio es Leocadia, interpretada por Isabel Serrano. En una conversación con Lisandro, él mismo reconoció que no soporta a los Luján y que no estaría aguantando tanto en 'La Promesa' de no ser por Leocadia.

| RTVE

De este modo, poco después, se descubrió la realidad detrás del plan de Leocadia en 'La Promesa': "Lo quiero absolutamente todo. Llevo muchos años en la sombra esperando mi momento y, ahora que ha llegado, te aseguro que no lo pienso desaprovechar".

Su objetivo es ajustar cuentas por todo lo que ha sufrido, señalando directamente a la marquesa de Luján: "Yo no quería llegar tan lejos con Cruz, pero ya que las cosas vinieron bien dadas... sería absurdo desaprovecharlas. Ha sido la propia Cruz la que ha clavado su fosa. Ella solita se ha quitado de en medio. El asesinato de la esposa de su hijo fue un crimen brutal y torpe. Extremadamente torpe".

Sin embargo, Leocadia, personaje de Isabel Serrano, no se conforma con que Cruz pague por sus actos desde la cárcel. La protagonista quiere mucho más y ambiciona el palacio, la fortuna e incluso la familia entera de Cruz. ¿Logrará llevar a cabo su plan? ¿Habrá alguien en 'La Promesa' que pueda detenerla?