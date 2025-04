Las palabras de conmoción de Iker Jiménez en un especial de 'Horizonte' tras el apagón

Lunes atípico el vivido en España tras un apagón que ha afectado a toda la península. En televisión, a lo largo del día hubo numerosos cambios en las parrillas, como el especial de 'Horizonte' que Cuatro emitió en prime time. Iker Jiménez y Carmen Porter estuvieron al frente de un programa en el que desmintieron algunos de los bulos que habían circulado durante el día.

Iker Jiménez arrancó su intervención consciente de que, esta vez, las reglas del directo no eran las habituales. "No sé exactamente quién nos está viendo, pero sí sé que usted seguramente se haya sentido muy vulnerable", dijo al arrancar.

A lo largo del programa de 'Horizonte', Iker Jiménez y su equipo ofrecieron una cobertura en tiempo real con conexiones en directo y análisis. "Hay invitados que no sé si van a llegar o no. Están perdidos en atascos, están perdidos en trenes, están sin poder coger un taxi", narró el presentador. "De pronto, el apagón y la sensación de que somos frágiles, de que nos quitan la luz, en algunos casos el agua, y se forma el caos", reflexionó.

| Cuatro

Uno de los puntos más delicados del programa fue el tratamiento de las informaciones no verificadas. Iker Jiménez se refirió a uno de los rumores que más se ha difundido en redes: "Entre esas informaciones, que yo no sé si son verdad o no, llegaba un comunicado que hablaba del CNI y de la posibilidad de un ciberataque. Así de claro". Frente a esa idea, el periodista Alejandro Entrambasaguas fue tajante: "El CNI no ha atribuido el origen del apagón a un ciberataque".

Durante la emisión de 'Horizonte' también se subrayó la falta de información oficial, lo que incrementa la confusión. "Hay absoluta ignorancia de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando, no sabemos muy bien qué nos ha pasado", señaló Iker Jiménez, visiblemente impactado.

"Yo ya tengo 52 años y nunca había vivido algo así, prácticamente son diez horas en la sombra absoluta", añadió Iker Jiménez en 'Horizonte'.