La confesión de Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio': 'Ha habido intentos de sectas'

La última emisión de 'Cuarto Milenio' dejó una confesión inesperada de Iker Jiménez. A raíz de la muerte del Papa Francisco, el comunicador ofreció su habitual reflexión sobre el misterio y las religiones. Sin embargo, Iker Jiménez también compartió una vivencia muy personal: en su juventud, estuvo cerca de ser captado por una secta.

"No ha sido fácil, ha habido intentos de sectas. ¿Cómo no? Cuando yo era un mancebo, un joven imberbe, me interesaban esos temas. Conocí a todo tipo de gente que me vendía su material, que me vendía su verdad. Gente de todo tipo, sectas incluidas. Pero siempre tuve claro que no me creía nada de nadie", relató ante la audiencia de 'Cuarto Milenio'.

Iker Jiménez explicó que estos intentos de captación aprovechan las grandes incógnitas de la existencia humana. "Sabemos que un día nacemos y otro morimos", reflexionó, añadiendo que "hay grupos que lavan el cerebro" para imponer su interpretación de la realidad. Sin embargo, su pasión por el misterio se convirtió en una protección: "Para mí, el misterio ha sido una forma de dudar de todo, incluso de mí mismo".

| Cuatro

"Mi amor al misterio también ha sido un escudo para no caer en lo que mucha gente cae a veces, desgraciadamente", añadía, lanzando una pregunta al aire: "¿Por qué no caí yo y sí mucha gente?".

"Durante 20 años, les he intentado contar que no tienen que creer a nadie. Ni a mí, por supuesto. No soy líder de nada.Lo que hay que tener es un sentido apasionado, entusiasta, pero crítico al mismo tiempo, de todo esto que vemos. Al final, ni la religión, ni la ciencia, ni los líderes o lideresas, tienen la respuesta", sostuvo con firmeza en 'Cuarto Milenio'.

El periodista también abordó la relación entre estructuras de poder y sectarismo: "En toda estructura de poder, hay un poco de religión, de adoración al líder, algo que tiende a lo sectario". Además, apuntó que "muchas de esas religiones tienen rechazo a lo esotérico y contemplan los avances científicos con cierto resquemor".

"¿Qué es la religión sin el misterio? Cuando la propia religión se vuelve muy intensa o dogmática, establecen una serie de cosas y dan la espalda al misterio, del cual son hijas, pues queda una cosa que pierde fuerza. Cuando vuelven las liturgias, los acontecimientos que tienen que ver con lo sagrado, todo el mundo presta cierta atención", concluyó Iker Jiménez.