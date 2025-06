Kiko Jiménez responde desde 'Fiesta' a Maite Galdeano tras sus nuevas acusaciones

Este fin de semana, Maite Galdeano ha vuelto a protagonizar titulares tras su inesperada aparición en 'Socialité'. Una vez más, la madre de Sofía Suescun lanzó duras acusaciones contra su hija y, especialmente, contra su yerno, Kiko Jiménez, a quien no dudó en calificar de "un cerdo". Una nueva ofensiva pública que ha encontrado respuesta inmediata por parte del aludido desde 'Fiesta'.

"Yo no sé por qué habla ahora de mí, no sé ni dónde está. Lo que le debería importar es que estoy haciendo feliz a su hija. Me ha insultado una vez más sin venir a cuento y que no entiendo, debería estar agradecida por lo feliz que hago a su hija", respondía Kiko Jiménez.

El colaborador de 'Fiesta' también quiso subrayar que, tanto él como Sofía Suescun, han optado por cortar la relación con Maite Galdeano por completo. Explicó que no tienen contacto directo con ella, más allá de alguna información que les llega a través de Cristian Suescun: "Que le vaya bonito en su barco. No sabemos nada de ella, nos llega alguna cosa a través de Cristian, pero no sabemos mucho. El hermano de Sofía sí que se preocupa algo más por ella, pero nosotros estamos completamente alejados y así vivimos mejor".

| Telecinco

Aunque desde el programa se comentaba que Maite Galdeano parecía más calmada, Kiko Jiménez lo desmiente: "Lo que tenía que haber hecho es ponerse en manos de profesionales para recuperar a su hija y demostrarle que su objetivo es recuperarla. Se dirige a nosotros en términos muy despectivos y cuando saltan estas noticias la veo sufrir, se le corta el hambre y todo, eso es lo peor de todo, le hace daño".

Más allá del conflicto, Kiko Jiménez mostró preocupación por el bienestar emocional de Sofía Suescun. Según ha explicado, intenta mantenerse al margen, aunque no siempre lo consigue: "Ella no quiere que se den estas situaciones, quiere que pase el tiempo y su madre solo reaparece insultándome".

| Telecinco, Fiesta

"Sofía es la verdadera víctima. Me sabe muy mal por ella y ella sí que tendría para escribir un libro, que su vida sí que ha sido difícil, sin padre ni madre", revelaba.

Aun así, se mostró optimista sobre el presente: "Pese a todo esto yo a Sofía la veo bien, la veo mejor que nunca. Con ganas de ir a eventos y de estar con gente. Ganas de sociabilizar. La veo con tranquilidad. Ella está habladora, a mí me gusta verla así. Tiene ganas de viajar y de trabajar. Tiene ganas de vivir porque no tiene a alguien que le hace la vida imposible. Llevamos casi siete años y si lo dejamos, pues como muchas parejas, pero no tiene que haber una persona esperándolo, es muy triste".