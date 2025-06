Maite Galdeano reaparece en 'Socialité' con una clara sentencia contra Sofía Suescun

Casi un año después de la polémica que la enfrentó con su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez, Maite Galdeano ha permanecido alejada de los medios. Sin embargo, ahora ha decidido hablar nuevamente en exclusiva con 'Socialité', dejando claro que las aguas siguen agitadas entre ella y su familia.

En la entrevista, Maite Galdeano no dudó en expresar sus sentimientos sobre la situación. Cuando se le preguntó cómo se encontraba, la respuesta fue tajante: ''Imaginaos como estoy ¿Cómo puede estar una madre que la ha echado su hija de casa? por un cerdo''.

Sin ocultar su dolor, añadió en 'Socialité': "Estoy muy mal, me tendré que poner bien por mi fuerza motora. Estoy en la playa y voy a vivir en la playa hasta que me muera. Vivo en un barco, de momento, porque no tengo casa".

| Telecinco

A pesar de vivir en un barco, Maite Galdeano dejó claro que no regresará a Pamplona. ''Tengo la casa de mis padres, pero Pamplona me trae recuerdos de la que parí y no me da la gana de estar ahí. No sé cuándo me voy a recuperar. Todo me ha hecho mucho daño. La gente que me quiere, me quiere como soy'', compartió, dejando ver el impacto que la relación rota con su hija ha tenido en su bienestar.

Además, aseguró que tiene el respaldo de sus amigos, quienes han sido muy claros en sus comentarios. ''Me dicen que les mande a tomar por culo a esta morralla. Mi hija está equivocada y se dará cuenta algún día'', confesó sin reservas.

A la pregunta sobre si echa de menos a Sofía Suescun, Maite Galdeano se mostró completamente firme en su postura desde 'Socialité': ''Eso no lo voy a decir. No quiero saber nada de ellos''. Además, adelantó un proyecto muy personal: ''Voy a hacer un libro, voy a desvelar muchos secretos, desde la cuna, mi infancia y todo. Un libro de mi vida. Afecta a Sofía, está enamorada de una persona que al final se desenamorará''.