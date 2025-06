Jordi González confirma un nuevo proyecto tras su experiencia al borde de la muerte

Tras seis meses alejado de la televisión, Jordi González regresará a la pequeña pantalla. El presentador estuvo al borde de la muerte tras contraer una bacteria en Colombia, lo que le provocó un coma de tres semanas y le dejó sin habla durante dos meses.

Ahora, Jordi González ha reaparecido, visiblemente más delgado y asegurando que se encuentra "muy bien", tanto físicamente como anímicamente. "Y espiritualmente mejor que nunca, porque cuando despiertas de una situación así todo, sin proponértelo, cambia", asegura.

Además, el conductor se encuentra con más ganas que nunca de regresar a lo que realmente le hace feliz, presentar. Por ello, a través de una entrevista con Verónica Dulanto y Frank Blanco en 'Tardear', ha confesado que su vuelta está más cerca que nunca.

Cuando los presentadores le han preguntado que cuándo será su regreso, él no ha dudado en confirmar que será "en septiembre". "Me han dicho que no lo diga, pero es un proyecto que a mí me entusiasma y me pone mucho las pilas", ha revelado.

| Telecinco, TV3

Esta vez, no estará al frente de la cámara como en la mayoría de sus proyectos, sino que estará detrás. "Voy a hacer algo que hace tiempo que no hago, que es dirigir un programa", confirma. Además, después de la dura experiencia que vivió, ahora lo que busca es la absoluta calma y "evitar situaciones tensas".

"Busco cuidarme, no es que tenga ninguna secuela pero ya comer bien, equilibradamente, a las horas". Con todo esto, el presentador ha revelado que en esta situación en la que se encuentra no se ve "moderando debates de Telecinco porque creo que no irían conmigo".

En una entrevista en 'Col·lapse', confesó que le tuvieron que hacer una traqueotomía. "Lo que me daba más miedo era perder la voz. La traqueotomía toca las cuerdas vocales y pensé que tal vez no volvía a hablar. Cuando pasas 90 días en la cama tienes que volver a comer para que no se te caiga la sopa y caminar... Me costó muchísimo volver a caminar".