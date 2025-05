La Húngara anuncia por sorpresa su propio documental producido por Mediaset

Sonia Priego, más conocida como La Húngara, protagonizó uno de los momentos más especiales de 'Hay una cosa que te quiero decir' el pasado sábado 10 de mayo. En una entrega marcada por las emociones y las sorpresas, la cantante conmovió al público con una aparición sorpresa para uno de sus mayores admiradores. No obstante, La Húngara también aprovechó la ocasión para anunciar un proyecto muy esperado: un documental sobre su vida, producido por Mediaset.

La artista acudió al plató para sorprender a Moisés, un joven invidente cuya madre quiso cumplirle el deseo de conocerla en persona. Pero lo que parecía ser una participación puntual se convirtió en una oportunidad para compartir una noticia que entusiasmará a sus seguidores: La Húngara está preparando su primer documental, una producción que recorrerá su historia desde sus inicios hasta la actualidad.

Durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez, la cantante se mostró emocionada por este nuevo paso en su carrera. "En el documental lo vais a ver todo y más", declaró, dejando entrever el carácter íntimo y revelador del proyecto. El presentador no dudó en insistir para obtener más detalles, lo que llevó a la artista a añadir: "Quien conoce a La Húngara va a conocer a una que no conoce y quien no la conozca va a disfrutar mucho viéndolo".

| Mediaset

Aunque se mantuvo discreta con respecto al contenido y a los nombres de los artistas que aparecerán en la producción, La Húngara dejó claro que el documental contará con la participación de figuras relevantes del mundo de la música. Eso sí, Jorge Javier Vázquez no estará entre ellos, algo que ambos comentaron entre bromas durante la entrevista: "Bien que no me has llamado. Yo haciéndote un montón de entrevistas y ni una llamada de teléfono. Yo que soy cantante, actor, artista, escritor".

Aún sin fecha de estreno confirmada, el documental se perfila como un repaso honesto y emotivo de los más de 25 años de trayectoria de La Húngara, un hito que celebró por todo lo alto en julio de 2024.