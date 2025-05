La confesión de Andreu Buenafuente que señala directamente a Telecinco y Antena 3

Andreu Buenafuente ha vuelto a la televisión pública estatal y lo ha hecho por la puerta grande. El pasado jueves 8 de mayo estrenó en La 1 su nuevo programa, 'Futuro imperfecto', que arrancó con un estupendo 12,8% de share y más de 1,2 millones de espectadores. Este sábado, el propio Buenafuente abordó su estreno en la televisión público en 'Al cielo con ella', conducido por Henar Álvarez.

En su intervención, Andreu Buenafuente reflexionó sobre su camino profesional. "[Era mi primera vez]en la pública española, lo que pasa es que yo vengo de una etapa un poco larga ya, de 10 años, en la pública catalana. Ha llovido un poquito", arrancó Andreu Buenafuente.

El paso por las privadas, reconoció, fue "irregular", y su retorno a una cadena estatal lo interpreta como una especie de equilibrio vital: "Ahora volver me parecía como, no creo en nada de astros y movidas, pero es como círculo que te vuelve a una posición interesante".

| RTVE

Durante la conversación, destacó la importancia de preservar espacios para los formatos personales, difíciles de encontrar en plataformas comerciales. "La tele pública la he defendido toda la vida, me formó y me situó donde estaba. Creo que hay que hacer cosas como haces tú, como la que intento hacer yo, que no se puede hacer en otros lados. Porque este programa, ¿dónde lo vas a hacer?", expresó el presentador. Henar Álvarez remató con complicidad: "Aquí en la casa de todos, ¿dónde va a ser?".

Andreu Buenafuente, por su parte, lanzó un alegato final en favor del riesgo creativo y la necesidad de apostar por contenidos distintos: "Es verdad que la comedia no es tan fácil. Estamos hablando de programas de autor, sin pretensiones, pero es que es autoría pura lo tuyo. Es que con esto vas a una privada y te miran con una cara picassiana de 'claro, claro... bueno, vamos a ver...'. No lo critico, porque tiene sus lógicas.

"Es la pública la que yo creo que tiene que dar esa bola a la comedia, música y teatro. Si no, se pierden las carreteras del audiovisual", sentenciaba.