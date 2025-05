Giro de 180º en la vida de Ferit tras una dolorosa decisión en 'Una nueva vida'

En el último episodio de 'Una nueva vida', Seyran ha vuelto a desafiar las expectativas de su familia y, una vez más, ha tomado una decisión que cambiará su destino. Después de ser obligada a regresar a Antep, separándose de Ferit para siempre, la joven decidió escaparse para verlo una última vez. Aunque sabía que su destino estaba marcado, no pudo resistir la tentación de despedirse.

Al encontrarse en 'Una nueva vida', Ferit, con el corazón roto, le confesó lo que sentía: "Tengo un mal presentimiento. No voy a ser injusto contigo. ¡Vámonos de aquí!". Su amor por ella era tan profundo que le propuso escapar juntos, sugiriéndole que un taxi pasaría a buscarla al amanecer para llevarla al aeropuerto: "Si estás ahí, estoy bien. Si no estás conmigo, nada está bien".

Sin embargo, Seyran, cansada de que otros decidieran por ella, aceptó su propuesta en 'Una nueva vida'. Por fin, tomó el control de su vida, aunque sabía que el futuro podría ser incierto. Juntos, pensaron que podría haber una oportunidad para empezar de nuevo, pero la vida les tenía preparada otra sorpresa.

| Atresmedia

De este modo, Ferit llegó al aeropuerto con la esperanza de comenzar una nueva vida al lado de Seyran. Sin embargo, el destino les jugó una cruel jugada. En medio de la terminal, mientras esperaba su llegada, recibió una carta desgarradora de Seyran, poniendo fin a su historia.

"Te juro que nunca le diré 'te quiero' a nadie más que a ti. Solo he sido tuya en esta vida y solo seré tuya el resto de ella. Te querré siempre. Si de verdad me quieres, por mí, por tu familia, no dejes que sufra nadie más por nuestra culpa. Recuerda que te querré hasta el día de mi muerte", decía la carta.

Con el corazón hecho pedazos, Ferit se quedó sin palabras, completamente destrozado en 'Una nueva vida'. Mientras él la esperaba con ansias, Seyran ya viajaba rumbo a Antep, acompañada de su tía. La difícil decisión de separarse de Ferit fue influenciada por la conversación con Orhan, quien le advirtió que Tarik estaba fuera de control y que su obsesión podría poner en peligro la vida de Ferit. En palabras de Orhan, su partida era un acto de amor, aunque le costara más de lo que podía soportar.