David Leo ('El Cazador') absuelto de la denuncia de violencia de género de su expareja

El escritor David Leo García, conocido por su participación en concursos televisivos como 'Pasapalabra' y 'El Cazador', ha sido absuelto de los delitos de violencia de género por los que fue denunciado en marzo de 2023. La sentencia, ratificada el pasado 21 de abril por la Audiencia Provincial de Málaga, pone punto final a un proceso judicial. Un proceso que le apartó de su labor como uno de los cazadores del concurso diario de La 1.

La denuncia fue presentada por su expareja el 3 de marzo de 2023, y en ella se acusaba a David Leo de lesiones físicas, injurias y vejaciones leves. Tres días más tarde, el acusado fue citado a declarar y quedó en libertad con cargos. El caso no trascendió mediáticamente hasta meses después, cuando el diario Público publicó la noticia.

Durante el proceso, la Fiscalía solicitó una condena de un año de prisión, una orden de alejamiento por tres años, una multa económica diaria de 18 euros durante cuatro meses y una indemnización de 400 euros. La acusación particular, además, reclamó una responsabilidad civil de más de 9.000 euros por un supuesto periodo de baja médica derivado de los hechos denunciados.

| RTVE

Por su parte, la defensa mantuvo desde el principio una versión completamente opuesta. Alegó que los hechos eran "contradictorios, intencionadamente tergiversados, inverosímiles y algunos directamente imposibles". Además, denunció la existencia de "posibles motivaciones espurias basadas en la profunda animadversión y el deseo de venganza de la denunciante, que pasó varias semanas merodeando por el domicilio del denunciado y difundió la denuncia a particulares y al diario Público con el fin de hacer el mayor daño posible".

Recordamos que, tras conocerse públicamente la denuncia, RTVE manifestó su respeto por "la presunción de inocencia", aunque en la práctica, el impacto fue inmediato. El escritor decidió entonces "apartarse del programa para no afectar ni a su persona ni al proceso judicial". De hecho, TVE no emitió los diez episodios en los que todavía aparecía David Leo y también fue eliminado de la cabecera de 'El Cazador'.

| RTVE

El juicio oral se celebró el 2 de abril de 2024 y, un mes más tarde, el 25 de abril, se dictó la sentencia absolutoria. La magistrada del Juzgado de lo Penal nº 12 de Málaga, Paloma Martín Jiménez, basó su decisión en la falta de consistencia de la declaración de la denunciante, al señalar que "la prueba que puede considerarse de cargo es la declaración de la denunciante... que previamente ha de ser analizada como seria, coherente y contundente, sin contradicciones en los elementos esenciales, lo que no ha acontecido en el caso presente".

La sentencia también recogía que existían múltiples contradicciones en los detalles sobre "el qué, el cuándo y el dónde de los hechos", lo que restaba credibilidad al testimonio.

La expareja del escritor recurrió la sentencia, pero la Audiencia Provincial de Málaga desestimó el recurso el pasado 21 de abril de 2025. En su resolución, el tribunal consideró que "de los hechos probados no puede dictarse cosa distinta que sentencia absolutoria al no existir prueba sobre la persona del acusado, dictando en consonancia a ellos su pronunciamiento absolutorio". Añadió también: "La parte apelante interesa del tribunal simplemente la revocación de la sentencia absolutoria y el dictado de una condenatoria. No apreciándose por esta sala ningún error en la aplicación de la norma que justifique su anulación, el recurso debe ser desestimado".