Carlos Latre dice lo menos pensado sobre 'Babylon Show' tras su fracaso en Telecinco

Carlos Latre ha roto su silencio sobre el abrupto final de 'Babylon Show'. Se trata del programa con el que intentó reinventarse en Telecinco y que fue cancelado apenas tres semanas después de su estreno. Lo ha hecho en una entrevista cargada de sinceridad, conducida por su amigo Àngel Llàcer en 'Col·lapse' de TV3.

La charla sirvió como un punto de inflexión para el humorista, que abordó sin rodeos el revés sufrido en su última aventura profesional. Lejos de esconderse, Carlos Latre optó por asumir con honestidad lo que vivió tras la desaparición de un formato que generó muchas expectativas. Sin embargo, no obtuvo respuesta del público y fue cancelado tan solo tres semanas después de su estreno en Telecinco.

"No me generó un cataclismo profesional, porque, ¿qué es un fracaso?", planteó Carlos Latre, en una de las reflexiones que marcaron la conversación. "Se habla con mucha facilidad de la palabra fracaso y además se habla del fracaso desde el 'te voy a pisar la cabeza' y yo te aseguro que a día de hoy 'Babylon Show' fue de todo menos un fracaso, por lo menos personal. Ahora estoy en un momento en el que digo 'no era mi momento, no era mi programa'... Pero lo tenía que hacer para enseñarme todo lo que he aprendido", explicó.

El golpe emocional no vino solo por la cancelación de 'Babylon Show': "Lo que más me ha tocado de todo lo que pasó es ver tanta maldad a mi alrededor. He llorado mucho, me sentí muy desprotegido, muy solo. Sentí que tenía que estar solo y que tenía que volverme a construir a mí mismo", explicó Carlos Latre.

Carlos Latre, que abandonó 'Tu cara me suena' después de trece años como jurado para embarcarse en este nuevo reto, reconoció que la decisión fue arriesgada, pero sincera: "Lo dejé porque creí en Babylon. Soy un culo inquieto y no soy conformista".

"Dos programas de primerísimo nivel, pero me ofrecieron una cosa nueva. Dije: 'Vamos a probarme'. También había un poco de ego de decir: 'Llegaré y partiré la pana'. No fue así", añadía.

A pesar del desencanto, Carlos Latre no descarta volver al formato de Antena 3 donde asegura haber sido realmente feliz. "Añoro mucho 'Tu cara me suena', volvería cada día. El Sabina dice una frase: 'En el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver'. No sé si es verdad", deslizó con cierta nostalgia.