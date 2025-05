Así ha sido la actuación en directo de Melody durante la semifinal de Eurovisión

Melody ha dejado una huella imborrable en la primera semifinal de Eurovisión con una actuación que ha cautivado tanto a jurados como a público. En el escenario del St. Jakobshalle de Basilea, la artista presentó oficialmente "Esa Diva" este martes 13 de mayo.

De este modo, Melody saltó al escenario de Eurovisión en cuarto lugar, tras la actuación de Estonia, con "Espresso Macchiato". A pesar de que España es parte del 'Big Five' y por lo tanto no necesita pasar por la fase de clasificación, la cantante demostró que no escatima esfuerzos para ofrecer un espectáculo completo, donde la voz y la escenografía se fusionaron a la perfección. Su equipo de bailarines –Álex Bullón, Vicky Gómez, Marc Montojo, Ana Acosta e Iván Matías Urquiag– también brillaron con su entrega y sincronización, aportando un extra de energía al número.

El arranque de la actuación de "Esa Diva" ha sido delicado, casi introspectivo, con Melody destacando en el centro del escenario, rodeada por sombras que resaltaban su silueta. Su mano, como expresión de emoción y elegancia, capturó rápidamente la atención, evocando un recuerdo de la puesta en escena de Blanca Paloma en 2023. A medida que la canción avanzaba, la cola de su vestido se desgarraba inesperadamente, dando paso a los bailarines, quienes irrumpieron en un grito de libertad y transformación.

Melody - ESA DIVA (LIVE) | Spain 🇪🇸 | First Semi-Final | Eurovision 2025

El ritmo de la actuación en Eurovisión se intensificó cuando Melody descendió de la plataforma y apareció sobre una alfombra roja que cubría el escenario. En el primer estribillo, el telón teatral cayó, revelando un nuevo look: un mono plateado y brillante que acentuaba cada movimiento de la artista. En ese momento, el escenario de Eurovisión se transformó por completo, con una plataforma de mármol rodeada de escaleras, elevando la actuación a otro nivel de poder visual.

El culmen de la performance llegó durante el dance break, donde Melody ascendió a la cima de las escaleras con una actitud de empoderamiento. Entretanto, el fondo visual –con montañas y grietas que se dilataban– creaba un clima de tensión y euforia. En ese momento, la diva española demostró toda su capacidad vocal y escénica, con un giro final acompañado de castañuelas, cerrando la actuación de manera épica y memorable.